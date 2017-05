Kmalu bo minilo 15 let, kar je takrat 38-letna Bernardka Osolin, žena in mama dveh sinov v najboljših in najbolj vitalnih letih življenja, odšla v Bolnišnico dr. Petra Deržaja, ki spada pod ljubljanski Klinični center, na rutinsko operacijo pooperativne kile. Prišlo je do zapleta. Pri spinalni anesteziji ji je zdravnica prebodla žilo. Pacientka je začela doživljati nečloveške bolečine, stanje se je slabšalo iz ure v uro. Šest ur kasneje so ugotovili, da ne čuti nog. Odkrili so ji hematom in ga še isti dan odstranili. Žal prepozno. Osolinova je postala paraplegičarka, njeno življenje se je obrnilo na glavo, je negibljiva in ne more kontrolirati niti izločanja blata in urina. V celoti je odvisna od pomoči moža in sinov.

Tri sodbe, tri razveljavitve Invalidsko se je upokojila, a družina je skorajda bankrotirala. Skupaj z odvetnikom Ivom Kekcem so se odločili za odškodninsko tožbo zoper UKC in zavarovalnico Adriatic Slovenica. Vložili so jo pred trinajstimi leti. Sprva so tožili vsi štirje člani družine, nato so tožbo razdelili, tako da se je primer tožbe moža in sinov končal lani septembra, ko jim je sodišče prisodilo 54.000 evrov odškodnine in obresti. V primeru tožbe Bernardke je okrožno sodišče kar trikrat odločilo njej v prid. Višje sodišče je dvakrat sodbo razveljavilo, v tretje pa le pritrdilo, da anesteziologinja pri operaciji ni zagrešila strokovne napake, je pa bolnišnica odgovorna za nastalo škodo, češ da pacientki niso pojasnili vseh možnih zapletov pri sicer rutinskem posegu. Na podlagi tega je sodišče lahko prisodilo odškodnino tudi za Bernardko, Klinični center je potem na podlagi sodbe oškodovanki odškodnino tudi izplačal. Skupaj z obrestmi in še deležem, ki ga je plačala zavarovalnica, je oškodovanka dobila nekaj več kot 600.000 evrov odškodnine. Ob tem pa ji bolnišnica mora plačevati še dosmrtno rento v mesečnem znesku 238 evrov.