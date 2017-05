Predstavniki stanovalcev Fondovih blokov so se pričakovano pritožili zoper okoljevarstveno soglasje za prenovo Plečnikovega stadiona, ki ga je nedavno izdala Agencija RS za okolje. Zdaj bo njihovo pritožbo v obravnavo vzelo ministrstvo za okolje in prostor. Če pritožbo zavrne, bo okoljevarstveno soglasje postalo pravnomočno. Fondovcem ostane še tožba na upravno sodišče, ki lahko soglasje razveljavi in zadevo vrne v odločanje agenciji. To se je enkrat že zgodilo, ampak takrat je tožila družba Bežigrajski športni park, ki ji agencija ni želela izdati okoljevarstvenega dovoljenja, ministrstvo pa je sledilo njenemu stališču. Če pa bo ministrstvo pritožbi stanovalcev Fondovih blokov ugodilo, bo o vlogi za prenovo Plečnikovega stadiona morala ponovno odločati agencija za okolje. To bi bil že peti poskus.

Čeprav so vsi pričakovali, da se bodo stanovalci pritožili tudi zoper to soglasje