V sredo ob sedmih zvečer so na kamniških ulicah odjeknili streli. Po naših neuradnih podatkih naj bi poštni ropar med begom vsaj dvakrat ustrelil v zrak. Danes so policisti sporočili, da so osumljenca že aretirali, vendar pa preiskava še ni končana.

Okoli sedmih zvečer je pred pošto v Kamniku moški pristopil do poštnega vozila. Čeprav je v njem sedel poštar, ga to ni ustavilo, temveč je potegnil pištolo in z njo poštarju zagrozil, naj mu preda gotovino. Na koncu je sam segel v notranjost vozila in zgrabil pošiljko. Po ropu je peš pobegnil po Groharjevi ulici, med begom pa je prišlo do strelskega incidenta. Po naših neuradnih informacijah naj bi se poštar pognal za roparjem oziroma ga poskušal zasledovati, tako da se je ropar očitno počutil ogroženega in sprožil. Zato naj bi vsaj dvakrat ustrelil v zrak in pobegnil naprej. »Med begom je uporabil strelno orožje. Poškodovan pa ni bil nihče,« nam je danes potrdila Maja Ciperle Adlešič z ljubljanske policijske uprave, kjer so tudi potrdili, da so eni osebi že odvzeli prostost.

Po naših informacijah naj bi osumljenca aretirali na eni od cestnih blokad, pri njem pa menda niso našli denarja, tako da obstaja precejšnja verjetnost, da je pri ropu sodelovalo več oseb.

Vedel, kaj išče »Pismonoša v včerajšnjem ropu ni bil poškodovan, podrobnejših informacij pa vam zaradi interesa preiskave ne moremo posredovati,« so nam danes povedali na Pošti Slovenije, kjer so bili izjemno skopi z informacijami. Posredovali so nam le še krajši traktat, kako Pošta Slovenije vse prevoze opravlja skladno z zakonodajo in kako na vseh področjih varovanja celo presega zahtevane standarde. Kljub temu nam je uspelo izvedeti nekaj več podrobnosti. Po naših informacijah je ropar dobro vedel, kaj išče. Napadel je namreč poštno vozilo, ki vsakodnevno v večernih urah pobere pošiljke in denar po manjših lokalnih poštah in jih odpelje na glavno pošto v rajonu. Čeprav zneski niso majhni, denar prevažajo poštni uslužbenci, ne pa varnostna podjetja, kot je denimo praksa pri bankah, pa tudi večjih trgovcih. Kot nam je pojasnil poznavalec razmer, ki želi ostati neimenovan, je marsikateremu poštarju prevoz večjih količin gotovine in s tem povečano tveganje odveč, tako da bi si marsikdo želel drugačne ureditve. Toda pravilnik o načinu prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk dopušča, da ob prevozih pod vrednostjo 200.000 evrov delodajalec sam odloči, kakšen način transporta bo izbral in posebno varovanje ni obvezno. Koliko denarja je odnesel ropar, danes še ni bilo znano, saj bo morala pošta opraviti podrobnejšo inventuro, po neuradnih informacijah pa gre pri tovrstnih pošiljkah za vsote od več tisoč do nekaj deset tisoč evrov.