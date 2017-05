Zapornik, ki se je v soboto nenadoma zgrudil sredi jedilnice zapora na Dobu, v bolnišnici okreva. Zastrupil se je z drogo, ki naj bi jo zaužil približno tri ure pred tem v času obiskov. Gre za 29-letnega Elvisa Livadića, obsojenega na 16 let in pol zapora zaradi uboja in nasilništva. V prostorih za obiske ga je obiskal znanec in najverjetneje je takrat prišlo do predaje droge. Med obiskom, ki je trajal 50 minut, nihče ni opazil kakšnih posebnosti. Ta oddelek je sicer manj zavarovan, Livadića pa so lahko tu obiskovali zato, ker ni bilo nobenih znakov, da gre za uživalca drog. V nasprotnem primeru obiske izvajajo za stekleno pregrado.

Vrečki sta se raztopili

Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) Jože Podržaj je pohvalil hitro ukrepanje pravosodnih policistov, ki so zapornika oskrbeli do prihoda zdravnika iz trebanjskega zdravstvenega doma. Po neuradnih podatkih so v njegovem želodcu našli 16 ovojev s tabletami. Po besedah strokovnega direktorja novomeške bolnišnice dr. Milivoja Piletića sta se dve vrečki raztopili in prišlo je do akutne zastrupitve, kasneje pa tudi poškodb notranjih organov. Policija je zasegla 117 gramov psihoaktivne snovi, kakšne, v nacionalnem forenzičnem laboratoriju še ugotavljajo. Po besedah vodje sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto Franceta Božičnika primer še raziskujejo. Glede na količino tablet v URSIKS predvidevajo, da so bile namenjene preprodaji.

Podržaj je povedal, da si ne zatiskajo oči pred problematiko droge v zaporih. »Četrtina zaprtih ima težave s prepovedanimi substancami in dokler obstaja povpraševanje, je na voljo tudi ponudba,« je poudaril. Vnos droge v zapore poskušajo preprečiti na razne načine. Pregledujejo zaprte, pakete in prostore, zaprte tudi usmerjajo v abstinenco in ustrezne obravnave. »Izjemno tvegan način vnosa v konkretnem primeru priča, da je prepovedane snovi mimo ustaljenih kontrol v zavodu relativno težko vnesti. Ocenjujemo, da zaporniki vnašajo droge v telesnih odprtinah, saj je te težko odkriti. Nobena razpoložljiva tehnična naprava tega ne more zaznati,« pravi Podržaj. Če obstaja sum, da kdo v telesnih odprtinah vnaša prepovedane substance, ga namestijo v sobo s posebno opremo. Takšnih primerov je bilo lani deset, letos pa sedem. Letos so se sumi trikrat potrdili: zasegli so USB-modem, zavoj s 45 tabletami in dva zavoja marihuane. Čeprav obiskovalce pregledajo, predvidevajo, da so glavni vir vnosa ravno obiski.