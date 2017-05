Po trditvah švedske nogometne zveze so neznanci nogometašu AIK ponudili zajetno vsoto denarja v zameno, da njegova ekipa izgubi današnjo prvenstveno tekmo proti Gothenburg. Dogodek že preiskuje tamkajšnja policija, generalni sekretar zveze Hakan Sjostrand pa je po poročanju BBC dejanje označil za »zelo resen napad na švedski nogomet,« in dodal: »Tega ne bomo nikdar dopustili. Nenazadnje ne gre le za eno tekmo, zato je pomembno, da odločno ukrepamo. Za vse naše tekme je poglavitno, da so varne in se odločijo na športen način. Glede na prejete informacije, tega za tekmo med Gothenburgom in AIK ne moremo zagotoviti.«

Kot je za BBC povedal švedski radijski novinar Spenser Bomholt, je do nameščanja izidov na tekmah na Švedskem v preteklosti že prihajalo, a menda še nikoli na tako visoki ravni. »To je prvi primer, za katerega sem slišal, da naj bi se zgodil v prvi ligi. Do tega je pogosteje prihajalo v nižjem rangu nogometnih tekmovanj in v košarki. Lani je bilo odkritih 43 primerov sodelovanja igralcev pri nameščanju izidov v drugi švedski ligi. Da se je sedaj to pojavilo na tej ravni, je presenetljivo,« je dejal Bomholt.