Čeprav so že dva kroga prvaki, se Maribor v novi, četudi na občutek stari vlogi, ne po igri, še manj pa rezultatsko ne znajde. Že res, da jim Zlatko Zahović pravi prijateljske, toda te vijoličasti »pragmatično« pred navijači, željnimi zlasti boljše igre, izgubljajo, zmagali pa niso že na štirih tekmah. Celjani so potrebovali tri točke v sklepnem boju za Evropo in jih s skrbno, preudarno igro ter nekaj sreče ob avtogolu Adisa Hodžića tudi dobili. Prav tako aplavz Ljudskega vrta.

Grofje so se premeteno omejili na strele z razdalje in na tak način tudi zabili, ko je Lovro Cvek, potem ko je podobno poskusil že Goran Cvijanović, odbitek pospravil od nezbranega Matka Obradovića in spravil vijoličaste vsaj malo bolj v napad, če že ne v zadrego. Scenarij proti Aluminiju se je na nek način ponovil, čeprav je Darko Milanič, ki se je na koncu naposlušal žvižgov, zlasti v Adisu Hodžiću (šesta tekma, pet jih je začel jeseni) našel adekvatno zamenjavo na desnem boku, a je prav Hodžića žoga po hitri akciji Daliborja Volaša in Mateja Podlogarja zadela od vratnice in v lastno mrežo za dokončno zmago Celjanov. Nekoliko manj je Milanič pridobil z Danielom Vujčićem, ki na sredini po letu in pol pri 22 letih ni izkoristil priložnosti.

Razigran je bil bolj ali manj le Dino Hotić, ki je iskal Marcosa Tavaresa in Luka Zahovića, da bi prvi prišel bližje rekordu Štefana Škaperja, drugi pa Johnu Maryju in Dominiku Glavini. Toda visoki predložki znova niso postali goli, še najbližje je bil Tavares, vendar novi državni prvaki proti ekipam, ki se še borijo za točke, stežka sestavljajo obetavnejše akcije. Tekmeci, kot je Celje, pa to vse lažje izkoristijo v svoj prid.

Mariborski trener Darko Milanič je včerajšnji dvoboj opisal z naslednjimi besedami: »Povsem jasno je, da naši navijači niso zadovoljni, ko imamo manj energije, kot je običajno. Po osvojitvi naslova državnih prvakov smo drastično popustili. Igramo v drugačni postavi, kot smo nastopili večji del prvenstva. Ne iščemo razlogov za poraz, smo pa državni prvaki z veliko prednostjo. Iščemo rešitve za novo sezono.«

»Zelo sem vesel, da smo zmagali v Mariboru. Skušali se bomo čimbolj pripraviti na tekmo v Velenju, kjer bomo skušali zmagati kot na vsaki drugi tekmi,« je dejal celjski trener Igor Jovičević.

Le en strel Gorice dovolj za točko Ker prenavljajo igrišče, so bile Domžale gostitelj na Ptuju, kjer je bil med gledalci tudi Srečko Katanec. V derbiju tretje in četrte ekipe lige so Domžale igrale, Gorica se je predvsem branila. Domžalčani so začeli poletno, ko pa so bili v naletu, je Gorica v deseti minuti povedla po avtogolu štoperja gostiteljev Gašperja Dobrovoljca, ki je žogo nespretno poslal v lastno mrežo po prostem strelu vezista gostov Rifeta Kapića. To je bil sploh edini strel Gorice na tekmi v okvir gola. Domžalčani so krenili v lov na izenačenje, a so bili tako kot na večini zadnjih tekem znova neučinkoviti, kar trikrat so zadeli okvir gola. Ko je že kazalo, da bo obramba Gorice odbila vse nalete, so Domžalčani prišli do zasluženega izenačenja v 87. minuti. Zelo nevarni 31-letni španski bočni igralec Alvaro Brachi, ki ga je klub januarja leta 2016 našel kar na internetu, je poslal enega izmed številnih predložkov z boka, žogo pa je v mrežo z glavo za prvi prvoligaški zadetek v karieri preusmeril mladi up Žan Žužek, ki je po prihodu s klopi poživil igro. »Neverjetno! Na zadnjih treh tekmah smo iz prejeli zadetek iz vseh sedmih strelov v okvir gola,« se je hudoval trener Domžal Simon Rožman. Njegov goriški tekmec Miran Srebrnič je bil po enajsti tekmi brez poraza zadovoljen s točko. Dvoboj Rudarja in Aluminja za obstanek se je končal s pravičnim remijem. Po ognjemetu štirih golov v razmaku 20 minut v prvem polčasu je bilo nadaljevanje veliko bolj mirno, saj najboljša strelca lige Glavina in Mary nista bila razpoložena za doseganje golov. Sedmi Rudar je tako zadržal dve točki prednosti pred devetim Aluminijem.

1. SNL, lestvica po 34. krogu 1. Maribor 34 20 9 5 61:29 69 2. Olimpija 34 16 9 9 48:34 57 3. Domžale 34 16 7 11 62:41 55 4. Gorica 34 14 12 8 46:39 54 5. Celje 34 14 9 11 43:37 51 6. Koper 34 12 13 9 42:38 49 7. Rudar 34 10 9 15 48:50 39 8. Krško 34 8 14 12 38:48 38 9. Aluminij 34 9 10 15 38:51 37 10. Radomlje 34 1 8 25 22:79 11 Pari prihodnjega kroga, nedelja ob 16.55: Krško – Koper, Radomlje – Maribor (v Murski Soboti), Celje – Rudar, Aluminij – Domžale, Gorica – Olimpija.

Lestvica strelcev 16 – Glavina, Mary (oba Rudar), 15 – Zahović (Maribor), 14 – Burgić (Gorica), 13 – Volaš (Celje), Dangubić (Krško), 11 – Novaković (Maribor), 9 – Vršič (Maribor), Benko (Olimpija), Škoflek (Aluminij), Tavares (Maribor)…

Domžale – Gorica 1:1 (0:1) Strelca: 0:1 Dobrovoljc (10/avtogol), 1:1 Žužek (87). Mestni stadion Ptuj, gledalcev 400, sodnik: Perić (Kranj), rumeni kartoni: Dobrovoljc, Bratanović; Gregorič, Kapić, Celcer. Domžale: Milić, Brachi, Blažič, Dobrovoljc, Rom, Vetrih (od 73. Bratanović), Husmani, Matjašič (od 60. Volarič), Repas, Franjić (od 66. Žužek), Firer, trener: Rožman. Gorica: Sorčan, Celcer, Kavčič, Boben, Gregorič, Kolenc, Kapić, Škarabot, Žigon (od 74. Humar), Osuji (od 84. Marinič), Filipović (od 72. Nagode), trener: Srebrnič. Igralec tekme: Alvaro Brachi (Domžale). Streli v okvir gola: 3:1, streli mimo gola: 12:4, koti: 6:5, prekrški: 14:20, prepovedani položaji: 4:1, posest žoge (v odstotkih): 62:38.

Rudar – Aluminij 2:2 (2:2) Strelci: 0:1 Rebernik (18), 1:1 Vručina (29), 2:1 Zec (31), 2:2 Rebernik (38). Stadion ob jezeru, gledalcev 300, sodnik: Balažič (Ljubljana), rumeni kartoni: Mužek, Grgić, Vručina. Rudar: Radan, Mužek, Billong, Zec (od 46. Grgić), Iharoš, Babić, Bolha (od 77. Lotrič), Vručina, Glavina (od 87. Dodlek), Črnčič, Mary, trener: Radinović. Aluminij: Janžekovič, Kocić, Damiš, Turkalj, Vezjak (od 71. Zeba), Rebernik, Mensah, Vrbanec, Škoflek (od 64. Tahiraj), Kramer, Mesec (od 83. Krajnc), trener: Grubor. Igralec tekme: Mihael Rebernik (Aluminij). Streli v okvir gola: 5:4, streli mimo gola: 7:4, koti: 10:0, prekrški: 13:12, prepovedani položaji: 1:2, posest žoge (v odstotkih): 52:40.

Maribor – Celje 0:2 (0:0) Strelca: 0:1 Cvek (57), 0:2 Hodžić (85/avtogol). Stadion Ljudski vrt, gledalcev 1.200, sodnik: Obrenović (Ljubljana) 6,5, rumeni kartoni: Tavares; Požeg Vancaš, Džinić, Volaš. Maribor: Obradović 5, Hodžić 5,5 Rajčević 5, Šuler 6, Viler 5,5, Hotić 6, Vujčić 5,5 (od 61. Ogrinec 6), Pihler 5,5 (od 76. Novaković –), Ahmedi 5,5 (od 62. Bajde 6), Tavares 6, Zahović 5,5, trener: Milanič 5. Celje: Rozman 7, Brecl 6, Džinić 7, Travner 7, Vidmajer 6,5, Cvek 7, Pungaršek 6,5 (od 79. Pišek –), Podlogar 7, Požeg Vancaš 7, Cvijanović 7 (od 92. Klemenčič –), Volaš 7 (od 90. Lupeta –), trener: Jovičević 7. Igralec tekme: Matej Podlogar (Domžale). Streli v okvir gola: 0:3, streli mimo gola: 7:5, koti: 7:3, prekrški: 8:15, prepovedani položaji: 2:5, posest žoge (v odstotkih): 56:44.