Ko so bile do konca rednega dela prve finalne tekme košarkarskega državnega prvenstva le še tri sekunde in je Olimpija žogo izvajala iz stranskega avta, si bržkone nihče od gledalcev ni predstavljal, da bo odločilna žoga šla v roke Nikole Jankovića. Očitno tudi košarkarji Rogaške ne, saj so ga pustili povsem samega, ta pa je obračun hladnokrvno poslal v podaljšek. »Če bi koga pustil samega, bi znova Jankovića,« je po tekmi razočarano razlagal trener Rogaške Damjan Novaković. Srbski center se je po zadeti trojki, svoji šesti iz devetnajstih poizkusov v letošnji sezoni, večkrat prekrižal in zahvaljeval bogu. »Tega ne bi želel komentirati, a sam pri sebi vem, zakaj sem to naredil,« je pojasnil Janković, ki so mu bile višje sile v torek očitno naklonjene, saj je pred zvokom sirene zadel tudi v podaljšku, s tem odločil zmagovalca in osvojil naziv Dnevnikov igralec prve finalne tekme. V skupnem seštevku si je neulovljivo prednost nabral njegov soigralec Devin Oliver in tako postal Dnevnikov igralec sezone v državnem prvenstvu. Daljši intervju z Američanom boste lahko na naših straneh prebrali v kratkem.

Nikoli Jankoviću, ki je proti Rogaški vknjižil 15 točk in deset skokov, v zadnjem obdobju ni bilo lahko. Težave s hrbtom so se začele na začetku lige za prvaka, nato pa se je bolečina le še stopnjevala. Nekajkrat je s pomočjo protibolečinskih injekcij stisnil zobe, a je bilo jasno, da v takšnem stanju bolj škodi ekipi kot koristi. Ko je že kazalo, da je zanj sezona izgubljena, si je Janković opomogel in pravi, da bolečin v hrbtu ne čuti več. Skoraj mesec dni mirovanja je najkoristnejšemu igralcu zaključnega pokalnega turnirja in rednega dela lige ABA vzel precej moči in tudi košarkarskega občutka, a se zdi, da se je v pogon vrnil še ravno pravi čas. Kljub zmagi Olimpije na prvi finalni tekmi pa Janković ne želi zganjati pretirane evforije. »Vsa čast Rogaški, ki se res moško bori. Zasluženo so v finalu, kot tudi mi. Gre za trenutno dve najboljši slovenski ekipi in jasno je, da bo finalna serija še zanimiva in napeta. Odločale bodo nianse in želja.«

Drugo mesto v glasovanju za Dnevnikovega igralca prve finalne tekme je pripadlo Devinu Oliverju, ki je s 25 točkami in 12 skoki prav tako prišel do dvojnega dvojčka. Na tretjem mestu je pristal Darwin Davis Jr (26 točk, osem asistenc, šest skokov), četrtem Gregor Hrovat (21 točk in sedem asistenc) in petem Tadej Ferme (25 točk).