Slovenski kolesar Jan Polanc je tudi v Bagno di Romagna, cilju enajste apeninske etape jubilejnega stotega Gira, oblekel modro majico najboljšega hribolazca. Že osmi dan zapored, čeprav tesno, saj ga je resno ogrozil junak včerajšnje etape Španec Omar Fraile (Dimension Data). Španec je na vseh treh gorskih ciljih čez Apenine po točkah (44) ujel Polanca, a je Kranjčan zaradi pravila višje kategoriziranih gorskih ciljev z Etne še vedno v modrem.

S tem je mladi kolesar UAE Emirates že daleč presegel Giro 2015, ko je bil po zmagi v Abetonu tri dni v modrem. Poleg zlate majice vodilnega na španski Vuelti, v kateri je vozil Jani Brajkovič, ima nošenje prestižne majice na Giru posebno mesto v slovenskem kolesarstvu. Če bi bil Polanc Italijan, bi bil nemara včeraj deležen še posebne pozornosti. Etapa je bila posvečena legendi Ginu Bartaliju, ki je največkrat doslej pripeljal na cilj majico hribolazca. Italijani, ki so še naprej brez etapne zmage, seveda tujce neradi kujejo v (male) zvezde.

Majica najboljšega hribolazca ima dolgo zgodovino. Na Giru so jo uvedli že leta 1933, ko je v njej prvi vozil še ena legenda – Alfredo Binda. Letos jo oblačijo že osemdeseto leto. Zaradi simbolike obletnic je majica še toliko bolj zaželena, čeprav je v ospredju lov na rožnato stote izvedbe. Polanc bo majico težko zadržal. Fraile, ki se je šele prvič veselil etapne zmage, je velemojster boja za najboljšega hribolazca. Na španski Vuelti je bil najboljši hribolazec že dvakrat zapored (2015 in 2016).

Po spletu okoliščin bitke za rožnato je Polanc izgubljal. Tudi štiri mesta v skupnem seštevku (18.) in neformalno vlogo prvega moža v ekipi proti Ruiju Costi. Tom Dumoulin je rožnato majico ubranil z nasmehom in brez stresa. Ob tem pa Polanc, tako kot Nizozemec Kruijswijk in Britanec Thomas, dva velika kalibra med papirnatimi favoriti Gira, ni zmogel slediti napadu Vincenza Nibalija in Thibauta Pinota na zadnji najtežji vrh dneva Monte Fumaiolo. Z vidika ekipe emiratskega pokrovitelja je Fraile ukradel tudi zmago Ruiju Costi, ki je bil tako kot drugi prvi poraženec dneva. Drugi in tretji poraženec pa sta bila Pierre Rolland iz Korenove ekipe Cannondale in Giovani Visconti iz Pibernikove Bahrain Meride. Najbolj razočaran zaradi tega je bil športni direktor Gorazd Štangelj.

100. Giro, enajsta etapa, Firenze - Bagno, 161 km: 1. Fraile (Špa, DD) 4,23:17, 2. Costa (Por, Emirates), 3. Rolland (Fra, Cannondale), 30. Polanc + 2:25, 100. Tratnik + 16:18, 144. Koren + 25:58, 145. Pibernik, 146. Mezgec, 158. Mohorič (vsi Slo) vsi isti čas, skupno: 1. Dumoulin 47,22:07, 2. Quintana + 2:23, 18. Polanc + 7:39, 112. Tratnik + 1,27:59, 114. Pibernik + 1,28:49, 128. Pibernik 1,28:49, 134. Mohorič + 1,40:46.