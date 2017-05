Upokojeni ameriški general David Petraeus, nekdanji vodja ameriških sil v Iraku in Afganistanu ter nekdanji direktor obveščevalne agencije Cia je k nam prišel kot direktor Globalnega inštituta KKR, ki je del enega največjih svetovnih skladov zasebnega kapitala Kohlberg, Kravis, Roberts & Co (KKR). Srečal se je s premierjem Mirom Cerarjem in finančno ministrico Matejo Vraničar Erman, ki mu je na splošno predstavila upravljanje državnega premoženja. Danes bo obiskal še Borisa Koprivnikarja, ministra za javno upravo, ter neuradnega vladnega koordinatorja za digitalno transformacijo. Petraeus je včeraj prispel iz Sarajeva, pred tem pa se je z najvišjimi predstavniki oblasti sestal tudi v Beogradu in Podgorici ter se v Bukarešti udeležil konference o vladanju.

Agencija za odnose z javnostjo Propiar, ki je delala med drugim tudi za Agrokor, je sporočila, da Petraeusov obisk kaže na zanimanje za potencialne nadaljnje naložbe pri nas. KKR je v Sloveniji že lastnik telekomunikacijske družbe Telemach, po neuradnih podatkih pa se je zanimal tudi za nakup telekomunikacijske družbe T2, vsaj dokler ni aprila ustavno sodišče razveljavilo njenega stečaja. Prek Propiarja je Petraeus še pojasnil, da so KKR v Slovenijo pritegnili »gospodarski potencial Slovenije in obeti, ki jih ta država pomeni kot naložbena destinacija«.