Jamarska potapljača Igor Vrhovec in Sebastjan Gantar sta v kraškem podzemnem svetu odkrila novo naravno podzemno povezavo med dvema jamama postojnskega jamskega sistema – Pivko jamo in Magdaleno jamo. Jami sta bili doslej povezani le po umetnem rovu skozi Črno jamo, iskanja naravne povezave med njima pa so se jamarji lotili že leta 1972, a je bilo vse do letos neuspešno. »Prvi sifon in drugi sifon sta potapljača iz načrtov že poznala, a sledila sta reki in prva prodrla skozi zračni žep v še popolnoma nedotaknjeni tretji sifon, ki ju je pripeljal naravnost v Magdaleno jamo,« so sporočili iz Postojnske jame in dodali, da odkritje pomeni tudi novih 40 metrov v postojnskem jamskem sistemu podzemnih rovov, ki jih je ustvarila in jih povezuje reka Pivka. Dolžina vseh odkritih rovov je po novem 24.340 metrov. Znano je, da reka Pivka povezuje tudi Planinsko in Postojnsko jamo, a zaradi težavnosti jamskega potapljanja jami uradno še nista povezani. Z zahtevno nalogo iskanja povezave se v zadnjih letih ob podpori Postojnske jame ukvarja ekipa več kot 20 jamarjev iz treh jamarskih klubov in Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU.