V ljubljanskem Kinodvoru so premierno predstavili dokumentarec Bila so Titova mesta, ki nas sprehodi skozi mesta s častnim poimenovanjem po jugoslovanskem maršalu Josipu Brozu - Titu. Obstaja osem mest nekdanje Jugoslavije, ki so po drugi svetovni vojni ali po Titovi smrti nosila takrat častno ime Titovega mesta. Črnogorski Titograd (danes Podgorica), hrvaška Korenica, vojvodinski Vrbas, kosovska Mitrovica, samostojne Užice, makedonski Veles, bosanski Drvar in seveda slovensko Velenje so kraji, ki so zaradi svoje specifične industrijske panoge ali simbolne vloge veljali za ponos nekdanje republike, danes pa se pri večini zdi, da ne najdejo več svojega smisla.

Dokumentarni film, ki ga je režiser Amir Muratović posnel za Televizijo Slovenija, nas s pričevanji tamkajšnjih prebivalcev, večinoma lokalnih kulturnih delavcev in funkcionarjev, sprehodi skozi vsakega posebej ter nam predstavi, kako so ta mesta živela nekoč in kakšno vzdušje tam prevladuje danes. Nekatere so pretresle bridkosti vojne v devetdesetih, večino pa kapitalizem oziroma posledice divje postranzicijske privatizacije.