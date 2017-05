»Sm Vanja in nevem kaj naj naredim. Strah me je… moja simpatija je moj sosed. Hodimo ven, na igrišče še z drugimi prijatelji. Zeeeelo mi je všeč in prijatelji pravijo da sem js ušeč njemu. Zanima me kako bi bilo če bi hodla. Stara sem 13 let in se še nikoli nisem poljubljala…« Tako, v slengu, prihajajo vprašanja na naslov www.tosemjaz.net, v mladinsko spletno svetovalnico, iz katere mladim že 16 let odgovarjajo različni strokovnjaki.

»Kadar se mladi znajdejo v stiski ali se jim poraja kakšno vprašanje na poti odraščanja, lahko preprosto napišejo, kaj jih teži, in počakajo na odgovor strokovnjaka,« pravi Ksenija Lekič, vodja programa, ki so ga razvili v celjski enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Preventivni program To sem jaz je bil oblikovan z namenom, da bi mladostnikom pomagali krepiti duševno zdravje in realno samopodobo. Mladi so od leta 2001 strokovnjakom zastavili že skoraj 40.000 vprašanj.

Fante skrbi spolno dozorevanje, dekleta menstruacija Kar 60 odstotkov uporabnikov spletne svetovalnice je starih od 14 do 17 let. »Največ, kar 75 odstotkov vprašanj zastavijo dekleta. Analiza približno 10.000 vprašanj pa kaže, da se dobra tretjina vseh nanaša na telesno dozorevanje in zdravje, nekoliko manj na medosebne odnose in duševno zdravje, približno četrtina pa je vprašanj o spolnosti in spolnem zdravju. Če strnemo, se največ vprašanj nanaša na čustva, samozavest, komunikacijske težave in medosebne odnose,« pravi Lekičeva. Dodaja, da fantje pogosto postavljajo vprašanja v zvezi s spolnim in telesnim dozorevanjem, dekleta pa v zvezi z menstruacijo. Nekatere bega, ker je še nimajo, druge iščejo pogum, da bi o njej spregovorile s starši,« pravi Lekičeva.