Goljufija naslednikov?

Kot smo pisali v Dnevniku že leta 2015, so kriminalisti ovadili zadnja dva lastnika Avtohiše Odar in direktorja Avtohiše Odar, ki jo je leta 2012 Miroslav Odar prodal. Kazenska ovadba zoper Daniela in Marjana Kralja ter Danijelo Mulec zajema kazniva dejanja poslovne goljufije in oškodovanja upnikov. Za dejansko neznano veliko vsoto naj bi bili oškodovani upniki oziroma banke, stečajna upraviteljica pa je ugotovila, da je različno premoženje preprosto izginilo, finančna luknja pa presega 15 milijonov. Uničena je vsa poslovna dokumentacija, sodnega epiloga pa še ni.