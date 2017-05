Danes je stanovanjski sklad objavil razpis za prodajo 52 stanovanj v večstanovanjskem objektu, 18 vrstnih hiš, šest dvoinpolsobnih atrijskih stanovanj ter šest štirisobnih dupleks stanovanj.

Najcenejše stanovanje v bloku, ki meri 38 kvadratnih metrov, stane 141.000, cena najdražjega pa znaša 479 tisočakov. Za ta denar se v dveh nadstropjih dobi 113 kvadratov bivalnih površin, 22 kvadratnih metrov zunanjih površin in dve parkirni mesti.

Cena med 2.189 in 3.355 evri za kvadratni meter

Cene za kvadratni meter se gibljejo med 2.189 in 3.355 evri. Zaveda se, da so cene visoke, ampak so pri določanju upoštevali le stroške, ki pa so bili zaradi zemljišča in komunalnega prispevka visoki. Vrednost del brez davka je znašala 1,7 milijona evrov, celotna investicija pa več kot 10 milijonov evrov. Objekt ima tudi svoj vrtec z veliko zelenimi površinami in zapornice tudi na zunanjem parkirišču.

Prednost pri nakupu bodo imele mlade družine in funkcionalno ovirane osebe. Prednost bodo dali družinam z več otroki, med mladimi družinami pa tistim, ki stanovanjsko vprašanje rešujejo prvič, posebno pozornost bodo namenili tudi varčevalcem v nacionalni stanovanjsko varčevalni shemi. V tem kompleksu 31 stanovanj zgrajenih v pasivnem standardu, zato se morebitnim kupcem nasmiha prejem subvencije ekosklada, kar bo nakup olajšalo.