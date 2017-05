Laskavi naziv je Dončić prejel pred zaključnim turnirjem najboljše četverice evrolige, v kateri je bil prav tako soglasno izbran za najobetavnejšega mladega košarkaša. Igralci, trenerji, novinarji in navijači so mu namenili maksimalno število glasov. Izbor je zajemal igralce rojene po letu 1995, ki so nastopili na več kot polovici tekem rednega dela španskega državnega prvenstva, pri čemer so morali na igrišču prebiti vsaj deset minut.