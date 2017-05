Priprava odlične špargljeve juhe od danes naprej ne bodo le sanje. S tem receptom boste pripravili najboljšo špargljevo juho v svojem življenju. Šparglji sami po sebi niso preveč kremasti, a brez skrbi. Za kremnost bodo poskrbeli indijski oreščki. Uporabite nepečene in nesoljene oreščke – te dobite sedaj že v vseh trgovinah.

Ste vedeli, da indijski oreščki pravzaprav niso oreščki, ampak so seme sadeža? Izvirajo iz Južne Amerike, najbolj pa uspevajo v Braziliji. Vsebujejo veliko koristnih snovi: so odličen vir antioksidantov, vitamina K, magnezija, beljakovin, kalija, bakra in železa. Delovali naj bi protivnetno, pomagali pri ureditvi krvnega tlaka in preprečevali okrave pljuč. Med drugim naj bi pozitivno vplivali tudi na libido.

Navkljub vsem pozitivnim užinkom pa si je vseeno treba zapomniti, da so indijski oreščki zelo kalorični, zato z njimi ne gre pretiravati – manjša pest na dan bo dovolj.

Sedaj pa brž pripravite to juho, navdušeni boste! Pa dober tek!

RECEPT

SESTAVINE (za 2 osebi) - 600 g špargljev - 3,5 dcl zelenjavne jušne osnove (ali vrele vode in jušne kocke) - 75 g neslanih indijskih oreščkov (+ dodatno za okras) - 2 stroka česna - 1 žlička limoninega soka - sol - (bel) poper