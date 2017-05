Škot po izjemnem zaključku lanske sezone, ko je osvojil pet zaporednih turnirjev in se zavihtel na vrh teniške turneje, ne najde forme in se kot po pravilu poslavlja v drugem ali tretjem krogu turnirjev. Prvi del njegove sezone je zaznamovala še poškodba, zaradi česar so vse bolj glasni kritiki, ki so se ob njegovem nedavnem 30. rojstnem dnevu že spraševali, ali to za Murrayja pomeni neizbežen zaton teniške kariere.

V njegovo korist sicer govori dejstvo, da ga je nazadnje izločil Fabio Fognini (6:2, 6:4), eden izmed dveh igralcev, ki jima je letos uspelo ukrasti niz dominantnemu Rafaelu Nadalu. Italijan iz Sanrema je bil zelo razpoložen in v prepoznavnem slogu po žogicah udarjal brez zavor. Tokrat je bil za nameček še zelo konsistenten, zdržala pa je tudi njegova vročekrvnost. Domače občinstvo je navduševal s številnimi imenitno skrajšanimi žogicami, ki jih ni ujel niti hitri Škot.

Šarapova brez povabila na odprto prvenstvo Francije Tenis je včeraj poleg dvobojev v Rimu zaznamovala še ena novica. Dvakratna zmagovalka teniškega odprtega prvenstva Francije Marija Šarapova namreč ni dobila posebnega povabila organizatorja za letošnji nastop na drugem grand slamu sezone, kar je včeraj sporočil predsednik francoske teniške zveze Bernard Guidicelli. Rusinja se je sicer prejšnji mesec vrnila na igrišča po dopinški prepovedi, zaradi katere je bila odsotna okroglih 15 mesecev. Nekdanja številka ena ženskega tenisa je upala, da ji bodo prireditelji OP Francije podelili posebno povabilo, vendar se to ni zgodilo, zaradi česar bo Rusinja primorana izpustiti najbolj pomemben peščeni turnir še drugič zapored. Šarapova zaradi dolgotrajne odsotnosti nima dovolj točk, da bi se v glavni del turnirja ali v kvalifikacije uvrstila avtomatsko, a so se številni prireditelji pred tem kljub okoliščinam že odločili povabiti Rusinjo, kar je naletelo na mešane odzive teniškega sveta. Včeraj se je za povrh Šarapova poškodovala in bila posledično primorana predati dvoboj drugega kroga v Rimu. S 6:4, 3:6 in prekinitvijo pri 1:2 je napredovala veteranka Mirjana Lučić-Baroni.