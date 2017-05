Poškodbe ob pripravi avokada niso redkost. Sadež z grobo lupino, mehko notranjostjo in trdo koščico letno povzroči kar nekaj poškodb. Ameriški zdravniki so za New York Times povedali, da četudi ni videti resno, je napačno rezanje avokada lahko nevarno. Avokado ima posebno obliko, je spolzek, njegova koščica pa je trda in se le redko zlahka odstrani. Prav zato se, kot je za New York Times povedala plastična kirurginja iz New Yorka, tudi ona letno srečuje s približno šestimi poškodbami letno.

Največ poškodb se zgodi pri odstranjevanju koščice Večinoma gre za rane na palcu, vendar so te v nekaterih primerih zelo globoke, zaradi česar so lahko poškodovani tudi živci, žile ali kosti. Zdravniki svetujejo, da se pred pripravo avokada poučimo, kako ga pravilno narezati. Za dodatno zaščito priporočajo uporabo kuhinjske brisače. Prav tako opozarjajo, da kadar je za rezanje potrebnega veliko napora, vsebina avokada še ni zrela ali pa za rezanje nismo uporabili dovolj ostrega noža, oboje pa lahko vodi do poškodb.