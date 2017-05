Na odločitev je mogoča pritožba v treh dneh, ki jo je organizator koncerta Milan Trol že napovedal.

Kot so pojasnili na PU Maribor, ocenjujejo, da so na podlagi pridobljenih informacij in zaznav dogodkov izpolnjeni zakonski pogoji za tak ukrep. »Gre za informacije, ki kažejo na povečano varnostno tveganje zaradi nevarnosti, da bo koncert izrabljen za izvrševanje kaznivih ravnanj,« so navedli.

Policija je dolžna vzdrževati javni red na javnih prireditvah, zato v povezavi z vsako javno prireditvijo spremlja varnostne razmere. Tako je ravnala tudi v tem primeru in med drugim pridobila informacije v povezavi s prodajo vstopnic za koncert preko spletnih ponudnikov na Hrvaškem in v Avstriji, so dodali.

Bojazen pred radikalci Po njihovo presoji kaže na utemeljeno verjetnost, da bi se koncerta udeležili posamezniki iz okolij, kjer so bili koncerti istega glasbenika prepovedani, oziroma se bodo koncerta z namenom vsiljevanja in izvrševanja kaznivih ravnanj udeležili njegovi radikalni privrženci iz Hrvaške. Organizator nima vpogleda v kategorijo obiskovalcev, v smislu ogroženosti reda na prireditvi, tako doma kot v tujini. Ob tem so policisti seznanjeni tudi z informacijami o shodu nasprotnikov koncerta, kar po njihovem še dodatno povečuje varnostno tveganje. Koncert Thompsona v Mariboru je že ob napovedi dogodka sprožil številne pomisleke, med drugim pri županu Andreju Fištravcu in predsedniku DZ Milanu Brglezu. Bolj kot se je dogodek bližal, več je obsodb, pa tudi tistih, ki menijo, da je prepoved neprimerna.