V večernih tekmah je bilo najbolj zanimivo v Lanxess Areni, kjer so gostitelji Nemci in Latvijci v neposrednem boju odločali o četrtem mestu v skupini in o napredovanju. Pred tekmo sta imeli reprezentanci po devet točk, zmagovalec medsebojne tekme pa bi za nagrado dobil četrtfinale. Ob dramatičnem zaključku je slavila domača ekipa. Prvi gol so navijači videli šele v 32. minuti, potem pa je domačim steklo, saj so le 27 sekund pozneje Nemci zadeli še enkrat. A Latvija se ni predala, znižala je še v drugi tretjini, v 48. minuti pa je Janis Sprukts izenačil in stvari postavil na izhodišče. Latvijci so nato celo povedli, Nemci pa so se z golom Felixa Schutza pol minute pred koncem ob igri brez vratarja rešili v podaljške. V petih minutah je bila Latvija boljša, ni pa zadela in o zadnjem četrtfinalistu so odločali kazenski streli. Zadel je le Frederik Tiffels in navdušil 18.797 nemških navijačev.

Zadnja pariška predtekmovalna tekma je postregla z bojem lanskih finalistov. A upi Fincev, da bi se z zmago prebili na tretje mesto, so hitro splahneli, Kanadčani, že prej zmagovalci skupine, so jim hitro nasuli štiri gole in že po polovici je bilo jasno, da bojo dobili tekmo. Mitch Marner je zadel dvakrat, Finska je nato sicer tik pred koncem druge tretjine znižala na 2:4, toda hiter gol Matta Duchena je dokončno odločil tekmo, po kateri je Finski ostalo četrto mesto in četrtfinalni obračun z ZDA.

Američani in Rusi za prvo mesto svoje skupine V popoldanskem obračunu so se na nemškem prizorišču udarili stari znanci Rusi in Američani. Slednji so še lovili prvo mesto, ki bi ga dobili po zmagi v rednem delu, Rusi pa so prvo mesto branili in bi jim za to zadoščal že neodločen izid po rednem delu. Razpletlo se je v ameriško korist, čeprav so Rusi še sredi druge tretjine vodili. A vztrajni Američani so najprej dvakrat izenačili, potem pa v 58. minuti z zadetkom Andresa Leeja prvič na tekmi povedli. Rusi so tvegali brez vratarja, a so dobili še en zadetek 22 sekund pred koncem, s čimer so prvo mesto prepustili ZDA. Rusija je ostala druga, Švedska pa tretja. Tudi v Parizu sta v neposrednem obračunu Švica in Češka odločali o drugem in tretjem mestu. V boljšem položaju so bili Čehi s točko več, toda danes niso našli orožja za Švicarje. Ti so povedli že v drugi minuti, potem vodstvo povišali, Češka pa je znižala na 1:2 in zagotovila zanimiv zaključek tekme. Toda Damien Brunner je v 53. minuti zadel še enkrat in dokončno potrdil manjše presenečenje in s tem drugo mesto v pariški skupini. Na tekmi, ki ni odločala o ničemer, so Belorusi, ki so se rešili v sobotnem dvoboju s Slovenijo, premagali Norvežane; slednji niti z zmago ne bi več mogli med štiri, nazadnje pa so jih na lestvici prehiteli Francozi, tik za njimi pa so zdaj Belorusi. Daleč zadaj je ostala Slovenija z eno točko. Švedi so s 4:2 premagali Slovaško in po razpletu ostalih tekem pristali na tretjem mestu. Švedska je v 25. minuti po zadetku Dennisa Everberga povedla s 3:1, za Slovake, ki so se letos s težavo izognili izpadu v nižji rang tekmovanja, je še znižal Andrej Kudrna, zadnji gol pa so Slovaki nato dobili na nebranjena vrata.