Nepremičninskega davka tudi pod vlado Mira Cerarja ne bo. Tako se je kljub drugačnim prvotnim namenom zdaj odločila vladajoča politika. A lahko se celo zgodi, da sedanja koalicijska ekipa ne bo sprejela niti novega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, čeprav je ustavno sodišče veljavni sistem razglasilo kot neprimeren za nepremičninski davek. »Karla Erjavca je njegov politični instinkt opozoril, da so parlamentarne volitve preblizu za odpiranje tako občutljivih vprašanj,« v SMC za blokado postopkov krivijo DeSUS. S prstom kažejo tudi na SD, saj naj bi spremembam vrednotenja nasprotovali kmetijska združenja in nekateri župani stranke, ki jim sedanja ureditev omogoča polnjenje občinskih blagajn na račun pomembnih energetskih objektov. Dosedanje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) namreč določijo občine same.

