Platnice prvega manifesta ene izmed vodilnih strank za britanske volitve 8. junija so rdeče. Kot sta njegov naslov »Za mnoge, ne za peščico« in njegova vsebina. »To je manifest za vse generacije. Ponujamo upanje in resnično priložnost za vsakogar,« je izid rdeče knjižice komentiral prvi resnično levičarski vodja laburistov po več kot štiridesetih letih Jeremy Corbyn, ki ga velika večina medijev še vedno na vse mogoče načine razglaša za neprimernega in nesposobnega potencialnega premierja, ki mu ni mogoče zaupati. Takšnega pranja možganov volilcev v Britaniji še nikoli ni bilo. Manifest vsebuje veliko več, kot je vseboval scurljani osnutek, posebno o tem, od kod naj bi laburisti dobili denar za ambiciozni program spreminjanja Britanije iz paradiža za bogate v prijetno državo za vse.

Z zvišanjem davkov na zaslužke bogatih, z zvišanjem korporacijskega davka, z dejanskim preganjanjem utajevanja davkov in izmikanja plačilu davkov, s posebnim davkom na vrtoglavo visoke direktorske plače in drugimi ukrepi naj bi se v davčni blagajni pod njihovo vladavino zbralo dodatnih 48,6 milijarde funtov na leto za državne službe, od sociale do zdravstva, ki so v krizi zaradi surove varčevalne politike konservativne vlade. Ta je na oblasti od leta 2010 (prvih pet let je bila v koaliciji z liberalnimi demokrati). S tem denarjem naj bi pokrili tudi ukinitev univerzitetnih šolnin (9.000 funtov na leto), močno razširili brezplačno varstvo otrok, plačali gradnjo dejansko cenovno dostopnih 100.000 novih stanovanj na leto, in, med drugim, več nacionalizacij. V osnutku manifesta sta bili zapisani postopna nacionalizacija železnic in delna nacionalizacija energetike, v objavljenem manifestu pa so jima dodali nacionalizacijo vodnega gospodarstva, privatizacija katerega s strani desetih zasebnih podjetjih za oskrbo z vodo je bila najbolj sporna.

Napoved sprememb v davčni politiki Pod laburistično vlado bi vsi, ki zaslužijo več kot 80.000 funtov na leto, plačevali pet odstotkov višji davek (znašal bi 45 odstotkov), vsi, ki imajo letni zaslužek več kot 123.000 funtov, pa 50 odstotnega. Zdaj tisti z zaslužkom do 45.000 funtov plačujejo 20-odstotni davek, tisti, ki zaslužijo do 150.000 funtov, 40-odstotnega, tisti z zaslužkom nad 150.000 funtov pa 45-odstotnega. Vsi tako imenovani debeli mački, direktorji, ki v vodilnih sto otoških družbah zaslužijo v povprečju več kot pet milijonov na leto, bi morali pod laburisti plačati poseben davek na letne plače, če presegajo 330.000 funtov. Medtem ko laburisti trdijo, da vsi njihovi ambiciozni načrti temeljijo na natančnih izračunih, vladajoči konservativci trdijo, da se jim »računi ne izidejo«. Laburistični manifest vsebuje še dve pomembni obljubi, povezani z brexitom: laburistična vlada bi takoj po prihodu na oblast ponudila stalno bivališče vsem državljanom EU v Britaniji, ta pa pod njihovo vlado Evropske unije ne bi zapustila brez dogovora.