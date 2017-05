Vodje poslanskih skupin v avstrijskem parlamentu so včeraj dosegli dogovor o predčasnih parlamentarnih volitvah; te bodo 15. oktobra.

Redne parlamentarne volitve so bile predvidene za jesen prihodnje leto. Toda v avstrijski vladajoči koaliciji med socialdemokrati in ljudsko stranko, ki je bila na oblasti od leta 2013, so že dalj časa velika razhajanja glede reform. Razpadla je pred nekaj dnevi po odstopu podpredsednika vlade in gospodarskega ministra Reinholda Mitterlehnerja.

Na oktobrskih predčasnih volitvah bodo po napovedih javnomnenjskih raziskav največji tekmeci za vodenje vlade aktualni socialdemokratski kancler Christian Kern (SPÖ), novi vodja ljudske stranke (ÖVP) in zunanji minister Sebastian Kurz ter prvak avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) Heinz-Christian Strache.