Pred Košarkarsko zvezo Slovenije (KZS) so pomembni meseci. Od 16. do 25. junija žensko reprezentanco čaka nastop na krstnem evropskem prvenstvu, septembra bo na prvenstvu stare celine igrala še moška, ki jo konec novembra nato že čaka začetek kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Obe po vsej verjetnosti z »okrepitvijo« iz ZDA, saj naj bi vlada Republike Slovenije v začetku junija potrdila predlog o spremembi 13. člena zakona o državljanstvu, po katerem bi bil za športnike, kulturnike in znanstvenike mogoč postopek izredne naturalizacije, o katerem bi odločala vlada, prosilcu pa v tem primeru ne bi bilo več treba prej leto dni neprekinjeno živeti v Sloveniji. Ob tem so se v košarkarskih krogih v zadnjem obdobju razširile govorice, da naj bi se krovna košarkarska organizacija znašla v rdečih številkah. Predsednik Matej Erjavec nam je pojasnil dogajanje na Leskoškovi 12.

»Drži, da je imela zveza v preteklem letu nekaj več stroškov kot prihodkov. Ni pa nič strašnega in je bilo pričakovano. Gre za posledico računovodskih odpisov in zlasti zamenjave dobavitelja opreme. Imeli smo ogromno zalog Spaldinga, s katerim nam je potekla pogodba, poleg tega se ta umika iz reprezentančne evropske košarke. Zamenjali smo ga z Adidasom, zato je bilo treba vse zaloge odpisati. Poleg tega smo imeli na začetku leta še eno nenačrtovano odpravnino ob odhodu vodje oddelka za licenciranje Gorana Semeniča. Ne gre za to, da bi zveza poslovala z rdečimi številkami, ampak je to posledica računovodskih pravil,« pravi Matej Erjavec in ob tem še dodaja, da so od države, ministrstva in fundacije izgubili okoli 15 do 20 odstotkov prihodkov zaradi zgolj 12. mesta na evropskem prvenstvu leta 2015. Zaradi tega so za okoli deset odstotkov zmanjšali vložek tudi obstoječi sponzorji, a so v zvezi to nadomestili s pridobitvijo novih.

Predsednik KZS o številkah ni želel govoriti, a je dodal, da bodo čez mesec ali dva objavljene na Ajpesu. »Smo pa to že pokrili, saj smo imeli društveni sklad, celo edina od zvez, namenjen pa je prav za take stvari. Letos pa utegne biti še malo huje. Prihodkov bomo imeli znova več, a bo več tudi stroškov zaradi ženskega evropskega prvenstva, ki nas bo stalo okoli 300.000 evrov, in kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Pri tem pa seveda ne želimo varčevati in moramo obojim omogočiti kar se da dobre možnosti,« pojasnjuje Erjavec, ki je odgovoril tudi na očitek, da je zveza v preteklosti ves čas poslovala pozitivno. »Košarkarska zveza je do leta 2010 poslovala stalno pozitivno, ker ni izvajala vseh programov. To je začela delati leta 2010, ko je pridobila evropsko prvenstvo. Do leta 2015 so iz tega naslova prihajali prihodki. V letih 2016 in 2017 nismo ukinili nobenega programa pri mlajših in ženskah, saj tega preprosto ne želimo. Prihodkov je več, kot jih je bilo, a zaradi naštetega je več tudi stroškov. A je vse skupaj v mejah normale.«

Erjavca smo za konec povprašali še o najbolj vroči košarkarski temi ta hip, morebitnem nastopu ameriškega košarkarja za Slovenijo na prihajajočem evropskem prvenstvu. »Zakon o državljanstvu je neživljenjski. Ko smo predlagali spremembe, nismo imeli v mislih nobenega določenega Američana. Bolj nas je zanimala Shante Evans, za katero pravijo, da mora biti zraven v ženski reprezentanci. Kako bo pri moški, bo prav tako odločala stroka, seveda če bo vlada predlog o spremembi sprejela.«