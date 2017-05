Do zdaj so bile policijske dražbe najdenih predmetov vedno priložnost za radovedneže in tiste, ki so radi poceni kupili kolesa, telefone in še kaj. Ker zdaj policija ni več pristojna za ravnanje z najdenimi predmeti, pač pa to nalogo prevzema finančna uprava, je bila včerajšnja dražba na dvorišču Policijske uprave Kranj za Gorenjsko in verjetno tudi Slovenijo ena zadnjih.

Zato ni čudno, da smo med možnimi kupci srečali družino Zupanc s savinjskega konca. »Prihajamo z Rečice ob Savinji in želimo kupiti otroško kolo,« so nam povedali in res je bilo na voljo tudi okoli 30 koles vseh vrst, starosti in stanj. No, vseh predmetov je bilo 90, skupna izklicna cena pa je bila okoli 600 evrov. Izstopal je par smuči, ki so jih policisti našli oziroma dobili v hrambo iz Kranjske Gore, skrivnostna je bila (prazna) lesena skrinjica iz Radovljice, nabralo se je tudi kup telefonov in druge sodobne tehnike. Za čuda pa prav nihče, recimo, ni hotel kupiti črnega nahrbtnika za en sam evro.