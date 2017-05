Hokejski selektor Nik Zupančič je imel premehko roko, saj je igralcem namenil preveč svobode. Z demokratičnim načinom vodenja je skušal ugajati, vendar je garderoba izrabila njegovo zaupanje. Za spremembe med prvenstvom je bilo prepozno, a je Zupančič napovedal, da bo odslej ravnal drugače. Morda tudi s pomočjo psihologa. Porušena hierarhija odnosov v reprezentanci je bila v Parizu očitna, zato bo imel zahtevno nalogo, kako znova izzvati moštvenega duha. Odgovornost morajo prevzeti tudi hokejisti, ki so prelahko vzeli francoski turnir in dovolili, da je v njihovo mrežo padlo kar 36 zadetkov. Ob slovesu iz Pariza so bili razočarani in poklapani, ne pa tudi sprti med seboj. Za igro in odnos na ledu smo jim podelili ocene od 1 do 10.

Gašper Krošelj – 5: Ponesrečen uvod s Švico, ko je v prvi tretjini prejel štiri gole in odšel na klop. Pri selektorju se je pojavil dvom, ali si zasluži številko ena. Za manj kot 86-odstotno uspešnost ubranjenih strelov noben vratar ne bi dobil pozitivne ocene.

Matija Pintarič – 5: V zadnjih letih je bil pozabljen. Proti Norveški je dobil največjo priložnost reprezentančne kariere, a je ni izkoristil. Oba vratarja nista imela dovolj pomoči soigralcev.

Luka Gračnar –: Brez ocene, ker ni igral.

Andrej Tavželj – 5: Med branilci je na ledu prebil najmanj minut. Med potniki za Pariz je dobil interni dvoboj z Žigo Pavlinom, kar del javnosti ocenjuje za selektorjevo napako.

Klemen Pretnar – 5: Po odločilni tekmi z Belorusijo je bil tako zadihan, da je komaj govoril. Igral je v paru s Kovačevičem in Gregorcem, vendar se tako kot vsa obramba ni držal navodil s klopi.

Blaž Gregorc – 4: Razočaranje prvenstva, saj si je v minulih letih pridobil sloves enega najboljših branilcev v izbrani vrsti. Češki novinarji so znali povedati, da je imel pri moštvu Hradec Kralove klavrno sezono, kar se je poznalo tudi v Parizu.

Matic Podlipnik – 5: Predstavnik mladega vala, ki je odigral korektno, saj so bila tudi pričakovanja javnosti nižja.

Luka Vidmar – 5: Zabil je gol, vendar v svojo mrežo. Najboljši na zadnji tekmi s Francijo, ko Slovenija ni bila več pod pritiskom. Pred tem se ni izkazal.

Aleš Kranjc – 5: Selektor ga je nagradil z nazivom najboljšega branilca, vendar v Parizu ni mogel skriti, da bo poleti dopolnil že 36 let. Olimpijski Pjongčang je njegova velika ambicija.

Mitja Robar – 5: Ko v obrambi ni vzpostavljenega reda, so pod drobnogledom branilci z največ izkušnjami. Pariz je bil zanj nova izgubljena priložnost za odmeven dosežek na prvenstvih skupine A.

Jurij Repe – 5: Najmlajši branilec, ki je v Franciji odigral skoraj pol ure. Dobil je izkušnje med elito, svoje delo pa je tako kot Podlipnik opravil korektno.

Sabahudin Kovačevič – 4: Septembra je blestel na olimpijskih kvalifikacijah, v Parizu pa je mrknil. Prepočasne reakcije, zato so ga tekmeci izigravali. Zaveda se, da ni odigral dobrega turnirja.

Žiga Jeglič – 4: Hokejski svet se ga bo za vedno spominjal po neumnosti kariere, ko je z rezilom drsalke skoraj porezal vrat švicarskemu napadalcu. S to potezo je moštvo pustil na cedilu.

David Rodman – 4: Prvenstvo za pozabo. Največkrat je bil na ledu, ko je Slovenija ob izenačenih močeh na ledu prejela zadetek. Pravi, da pozna razloge za pariški neuspeh, vendar jih ne želi deliti z javnostjo.

Aleš Mušič – 5: Z marljivostjo ugaja vsakemu selektorju. Ko je bil na ledu, njegova peterka zaradi požrtvovalnosti ni prejemala veliko golov.

Ken Ograjenšek – 5: Zupančič mu je preveč zaupal. Manjkali so goli in čvrstejša igra v obrambi.

Žiga Pance –: Brez ocene, saj se je poškodoval dan pred premiero.

Rok Tičar – 4: V polju preživel največ minut med vsemi in po Ostravi znova razočaral. Pozna se, da je zgodaj sklenil sezono v KHL, vendar selektor pravi, da je obramba zgolj garanje. Nasprotniki so mu prevečkrat pobegnili.

Jan Urbas – 5: Po dveh golih na začetku turnirja je ugasnil. Veliko strelja, a ima na prvenstvih najvišje ravni vselej preslab učinek.

Jan Muršak – 6: Načelen hokejist, ki ni skoparil s (samo)kritiko. Njegova prepoznavna hitrost ni bila tako opazna kot običajno, kot kapetan pa ima drugačen značaj kot predhodnik Tomaž Razingar. Ocena več, ker je bil najboljši slovenski strelec.

Robert Sabolič – 6: Še nekaj tednov pred prvenstvom je bila njegova roka v mavcu. V Parizu je edini poskušal dvigovati udarni slovenski napad.

Boštjan Goličič – 5: Borben, a brez prebliska. Vsakič igra na podobni ravni.

Nik Pem – 5: Pogumen debi med elito. Moral bo biti pozoren, kam bo šla njegova kariera.

Miha Verlič – 5: Po dobri sezoni v Beljaku smo pričakovali več. Dobrih sto minut na ledu ni najbolje izkoristil.

Anže Kuralt – 5: Tih in marljiv. Z vodilnim golom je prestrašil Fince, kar je bil njegov zvezdniški trenutek prvenstva.

Selektor Nik Zupančič – 4: Napovedal je, da bo zaradi grenke izkušnje v Parizu postal tako boljši trener kot človek. Selektor z življenjsko širino, saj je hitro spoznal, da je zamočil zaradi prevelike demokracije. Čaka ga zahtevno delo.