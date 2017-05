Premier Miro Cerar je odločno stopil pred novinarje: »Do referenduma o zakonu o drugem tiru ne sme priti! Če pride, bo to ustavilo projekt.« Predsednika društva Davkoplačevalci se ne damo Vilija Kovačiča in njegove podpornike, med drugim tudi stranko SDS, je opomnil, da prevzemajo zelo veliko odgovornost za to, da se zruši projekt, ki je ključnega pomena za Luko Koper, železnice, slovensko gospodarstvo ter navsezadnje državo. »Tisti, ki želijo projekt blokirati, izničiti ves trud, niso proti tej vladi, ampak so proti vam, dragi državljanke in državljani, proti temu, da se Slovenija razvija,« je dodal Cerar. Kovačič, ki se je pomešal med novinarje na novinarski konferenci, se je čutil osebno izzvanega in je izsilil soočenje s premierjem. »Referendum bo, pa če nas imenujete za blokatorje… za karkoli,« je kričal. Ko je končal, so ga pospremili iz prostorov vlade.

Najpozneje v petek bo jasno, ali bo Milan Brglez, predsednik državnega zbora, določil 35-dnevni rok za zbiranje 40.000 podpisov za razpis referenduma o tem ključnem vladnem zakonu. Če se to zgodi, bo v vodo padlo vse, tako Cerar, kar »smo postopno gradili v zadnjih dvajsetih letih«. »SMC bo do zadnjega diha branila projekt drugi tir!« je bil odločen premier.

Notranja koalicijska fronta? Zatrdil je, da koalicija trdno stoji za projektom, četudi je Dejan Židan, kmetijski minister in predsednik SD, javno izrazil dvom o zakonu o drugem tiru. Uporabil je enako retoriko, kot jo uporablja največja opozicijska stranka, ki zbira podpise za referendum. »Kot velika večina ljudi tudi v SD ne razumemo, zakaj se toliko izpostavlja Madžarska. Če nanjo gledamo kot na posojilodajalko, je jasno, da mi sami ceneje dobimo ta posojila kje drugje. To je treba pojasniti,« je svoje dvome v ponedeljek ubesedil Židan. »Če je Židan izjavil karkoli, kar se ne sklada s skupno usmeritvijo koalicije glede drugega tira, potem je sam s seboj v nasprotju. Kajti na vrhu koalicije teh pomislekov ni izrazil. Rekel je, da projekt podpira, ter zagotavljal celo, da dela za podporo projektu v državnem zboru. Ne znam si razložiti njegovega stališča,« je bil presenečen Cerar. Mimogrede, v torek sta se v Pekingu minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Jure Leben spet sestala z madžarskim zunanjim ministrom Petrom Szijjartom, ki je zatrdil, da Madžarska ostaja resen sogovornik v projektu. Leben je bil s pogovorom »zelo zadovoljen«.