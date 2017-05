V začetku maja je minilo pet let od zaključka arhitekturnega natečaja za projekt gradnje nove narodne in univerzitetne knjižnice (NUK II) in zunanje ureditve okoli novega objekta. Čeprav je bil to že drugi arhitekturni natečaj in je država po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za ta projekt porabila že dobrih 30 milijonov evrov, je še vedno nemogoče napovedati, kdaj bi se gradnja lahko začela. Še več, v letošnjem in celo v prihodnjem letu ni pričakovati, da se bo sploh nadaljevala izdelava potrebne projektne dokumentacije.

Na direktoratu za investicije na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so namreč povedali, da v proračunih za letošnje in prihodnje leto nimajo zagotovljenega denarja za nadaljevanje projekta. »Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport trenutno financira druge prioritetne projekte, povezane z reševanjem prostorskih težav akademij Unive