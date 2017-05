Največji zasavski gradbinec, AGM Nemec iz Sedraža, bo verjetno že 1. junija začel sanacijo prometne vpadnice v Trbovlje. Gre za 1,3 milijona evrov vredno investicijo za dva cestna odseka, od cementarne do križišča Sušnik in od bencinskega servisa Petrol do Lidla. Gradnja nove ceste bo trajala pol leta, kako bodo potekale same faze, pa bodo dorekli po podpisu pogodbe z Nemcem in izdelavi elaborata prometnih zapor, ki jih bo morala potrditi država. Investicijo namreč vodi občina Trbovlje, gradnjo pa bo v večji meri sofinancirala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

Delavci bodo najprej odstranili dodobra poškodovano cestišče in ga zgradili na novo. Obnovili bodo hodnike za pešce, pri čemer bodo na odseku med Cementarno in Sušnikom v smeri proti mestu obstoječe vozišče zožili in mu dodali nov hodnik za pešce. Zamenjali bodo tudi vse ograje, obnovili javno razsvetljavo, vodovod in kanalizacijo na delih, kjer ni bila obnovljena v času gradnje centralne čistilne naprave. »Na območju pred nekdanjo strojno tovarno bomo skladno s prostorskimi možnostmi uredili drevored,« je o načrtih za sodobnejši vstop v mesto povedala županja Jasna Gabrič.

Tega so si sicer Trboveljčani želeli že leta, stvari pa so se začele premikati lani ob velikem skalnem podoru pri cementarni. Uničujoči plaz so si namreč prišli ogledat ključni ljudje infrastrukturnega ministrstva in direkcije za infrastrukturo z ministrom Petrom Gašperšičem na čelu.

Vožnja po ozki in luknjasti cesti je zadostovala, da so takoj za sanacijo ceste med železniško postajo in cementarno stekli tudi pogovori za sanacijo ceste čez Slačnik, bližnjice med Trbovljami in Zagorjem, kjer je takrat potekal obvoz, zdaj pa bo na vrsto prišla še glavna vpadnica. To namreč vsak dan prevozi okoli 11.300 vozil, od tega okoli tisoč tovornjakov; kar zna v času zapor marsikomu povzročati sive lase.

»Načeloma bo promet urejen izmenično enosmerno. Dolžina zapore v mestu pa je zaradi prometnih konic omejena na 50 metrov,« je dejala županja. Obenem predvideva, da bo v času del na odseku od cementarne do križišča Sušnik, kjer je odcep čez Slačnik, bolj obremenjena omenjena cesta v Zagorje. Vendar bo ta po končani sanaciji bolj varna zaradi novega asfalta, razširitve vozišča v krivinah, novih avtobusnih postajališč s pripadajočimi hodniki za pešce in nove javne razsvetljave ter prehoda za pešce na območju avtobusnih postajališč pri Mesečini, meni Gabričeva.