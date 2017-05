V naši skupini obstajajo dodelani načrti in časovni okviri. Tako na primer koncern Unicredit trenutno zelo močno spodbuja in razvija digitalno in znotraj tega mobilno bančno poslovanje. Aplikacije so po vseh državah za naše komitente enake. Njihovo uporabnost so stranke v različnih državah dobro ocenile, jih pa tudi stalno nadgrajujemo glede na želje in potrebe strank.

Seveda, saj gre za investicijo.

Na ravni koncerna govorimo o stotih milijonih na leto, v večletnem pogledu celo o milijardah evrov. Pri tem ne gre le za plačilni promet, ampak želimo strankam, za katere je to zanimivo, ponuditi, da lahko čim več bančnih transakcij in storitev opravljajo digitalno. Mi ne silimo nobene stranke v uporabo digitalnih kanalov, vendar pa je takšnih strank vedno več, predvsem mlajših.