Prismojeni vojaški pasulj

Dejan Karba je zadnje čase v Dnevniku zelo kritičen do Slovenske vojske (SV). Morda pri tem že pretirava, je pa res, da je v SV marsikaj narobe. Če tam res ne znajo skuhati pasulja, kot navaja Karba v prispevku v Dnevniku 16. maja, je to stvar glavne kuhalnice, ki meša po kotlu. Vendar kuharica lahko še tako meša, pa prismojenega pasulja ne more popraviti. Prismodil se je davnega leta 1994 v Depali vasi in to načelnik generalštaba in direktor obveščevalno-varnostne službe dobro vesta. Takrat bi morali kotel zamenjati, seveda tudi kuharje in kuhalnice, pa se to ni zgodilo.