Stičišče ljubiteljev smučanja in dobre jedače je, odkar je kuhinjo prevzel ta 25-letnik, postalo prostor, ki kipi od ustvarjalnosti in zanimivih okusov, v katere sta pogosto vmešana tudi čaj, ko gre za sestavine, in dimljenje, ko gre za kuharsko tehniko. File romba s črnim čajem, polenovka, ki se je poširala v devetih zeliščih iz čaja, in maslo s kamilico so le nekateri od primerov čajnega eksperimentiranja, ko govorimo o dimljenju, pa boste prej ali slej naleteli tudi na kaj tako nenavadnega, kot je dimljeni jogurt.

Šiftar, ki je kuharsko znanje pilil na Obali v portoroški restavraciji Tomi, še prej pa v kuhinji rogaškega hotela Aleksander ter ljubljanski Shambali in restavraciji JB, je, kot menijo kritični uživalci, eden najbolj nadarjenih kuharjev pri nas, njihove trditve pa potrjujejo tudi nagrade, ki jih je Šiftar prikuhal kot kapetan slovenske mladinske kuharske reprezentance, sploh pa tretje mesto v polfinalnem izboru za najboljšega svetovnega mladega kuharja St. Pellegrino 2015 v Izraelu. Pa je komaj šele dobro začel. tb