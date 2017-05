Blitvin zavitek z orehi in sirom

Potrebujemo 500 g vlečenega testa, 800 g blitve (ali mlade špinače, obnesejo se tudi listi rdeče pese, mlade koprive…), 3 mlade čebule, 100 g orehovih jedrc, 175 g sira feta, 3 žlice oljčnega olja, 60 g masla, 1 žlico mleka, 1 sveže jajce, 1 rumenjak, morsko sol, sveže zmlet črni poper, 1 žličko mlete sladke rdeče paprike. Za premaz še 3 žlice oljčnega olja, 70 g masla, 4 žlice mleka, 1 jajce. Poleg tega še 20 g masla za pomaščenje pekača, moko za delovno površino.

Blitvo očistimo, operemo in grobo sesekljamo. Čebulo očistimo, operemo in zrežemo na tanka kolesca. Orehe grobo sesekljamo, sir nadrobimo. V ponvi segrejemo tri žlice olja in 60 gramov masla. Na maščobo stresemo narezano čebulo in sesekljane orehe, vse skupaj pa med mešanjem pražimo tri minute. Praženi čebuli in orehom dodamo blitvo, pokrijemo in dušimo dve minuti. Odstavimo in ohladimo. Ohlajeni blitvi primešamo nadrobljen sir, žlico mleka in 1 jajce. Mešanico začinimo s soljo, sveže zmletim poprom in mleto papriko. Preostalo maslo stopimo in zmešamo s štirimi žlicami mleka, preostalim oljem in jajcem. Z mešanico premažemo liste vlečenega testa. Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. Pekač namažemo z maslom. Mešanico blitve enakomerno porazdelimo po vsakem listu testa, potem pa testo zvijemo, rob previdno zatisnemo in položimo v pekač. Rumenjak zmešamo s preostalim mlekom in z mešanico premažemo zavitke. Pekač za pol ure potisnemo na srednje vodilo v segreti pečici, da se zavitek zlato rjavo zapeče. Pečenega narežemo in ponudimo z jogurtom ali kislim mlekom kot samostojno jed, obnese pa se tudi kot priloga.

l Blitva je lahko skoraj povsem enakovreden nadomestek špinače, z njo lahko nadevamo okusno pito, skupaj s skuto jo lahko zavijemo v zelenjavni zavitek, v eni od balkanskih različic imenovan zeljanica, pri nas pa najpogosteje dostopen pod imenom špinačni burek. Lahko jo narežemo in jedem dodamo surovo ali pa jo popražimo na čebuli ter dodamo denimo riž in po želji še malo smetane, iz česar nastane okusna rižota. Lahko pa jo le skuhamo, zabelimo z oljčnim oljem in soljo ter ji primešamo sesekljane črne oljke, dobro se ujame tudi s šparglji. V njenih steblih se podobno kot pri špinači kopiči oksalna kislina, zato jih je priporočljivo odstraniti, zlasti kadar blitva ni več povsem mlada. Iz istega razloga je blitvo dobro kombinirati z živili, bogatimi s kalcijem, na primer s siri, smetano…