Še nekaj dni in vreme bo dovolj toplo za vrtne zabave. To so lahko družinska srečanja, lahko pa pravi dogodki. Na organiziranje vrtne zabave se moramo pripraviti malce drugače, kot če imamo zabavo v dnevni sobi.

Najprej je za zabavo treba pripraviti vrt. Košenje trave je prvo opravilo na seznamu, to moramo storiti vsaj en dan pred zabavo, da sveže pokošena trava ne bi puščala madežev na obutvi in obleki gostov. Če smo kar zadeva videz vrta nečimrni, nam ne bo ušlo tudi urejanje gredic in lepšanje cvetlic. Sicer pa je priporočljivo, da rastline, ki se hitro polomijo ali rastejo zunaj gredic v loncih, zaščitimo ali umaknemo, še posebno če bodo na zabavi tudi otroci. V tem primeru poskrbimo še, da otrokom pripravimo igralni kotiček. Tam naj bodo razgrnjene odeje, da bodo otroci lahko sedeli na tleh, na voljo pa naj jim bodo pripomočki za igro na prostem. Ni nujno, da so to žoge, lahko so le prazne pločevinke, ki jih bodo otroci ciljali s kamenčki.

Ko pripravimo vrt, se posvetimo udobju gostov. Navadno imamo na vrtu eno mizo s stoli, za vrtno zabavo pa je priporočljivo, da uredimo več mest, kjer gostje lahko posedajo. Po tleh razprostremo večje blazine, obesimo visečo mrežo, na vrt prinesemo ležalnike in stole iz notranjosti, zanimiva rešitev za zunanje sedeže pa so bale sena. Sedežne kotičke razporedimo po vsem vrtu, denimo pod drevesi ali v bližini najbolj dehtečih vrtnic, da bodo gostje lahko uživali v prostoru, ki jim bo tisti hip najbolj ustrezal. V vsakega od teh sedežnih kotičkov postavimo mizico s prigrizki in pijačo.