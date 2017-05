Vreme je minule dni povzročilo kar nekaj preglavic tistim, ki so prehitro odkrili na prostem posejane sadike paradižnika, fižola, paprike in bučk. Vsi štirje svetniki namreč predstavljajo nekakšno vremensko mejo. Zdaj, ko so ledeni možje mimo ter ni več nevarnosti za zmrzal in nizke temperature, za povrh pa se je dobro zlila še Zofka, je čas za nakup sadik. Temu primerna je tudi živahnost na ljubljanski tržnici, kjer med množico sadik včasih ne vemo, kaj bi izbrali, še večkrat pa nas zamika, da bi poskusili pridelati kaj novega.

Močna in zdrava sadika

Zagotovo si vsak, ki se odloči za nakup balkonskih rastlin, želi imeti kakovostne sadike. Velikokrat se zgodi, da sadik ne pogledamo, ko jih kupujemo, temveč se osredotočimo zgolj na barvo cveta in ceno. Tako se lahko zgodi, da smo doma razočarani, ko ugotovimo, da poceni rastline slabo rastejo, še huje je, ko propadejo. Zato je bolje kot ceno najprej preveriti, ali so sadike balkonskega cvetja in strukturnih rastlin zares zdrave in kakovostne. Kakovostne sadike bomo najhitreje prepoznali po kompaktni rasti in številnih poganjkih. Listi so navadno temno zelene barve, korenine bele. Prav tako izberemo sadiko, ki že ima kakšen odprt cvet in čim več cvetnih nastavkov. Pri izbiri rastline smo pozorni tudi na lego, ki smo ji jo namenili. Med pregledom ponudbe na tržnici boste zagotovo našli želeno cvetje, zanj pa odšteli od 1,5 do 2 in tudi več evrov.

Vsekakor je najbogatejša ponudba različnih sadik solate. Zelena, rjava, rdečkasta, pisana, takšna, ki dela glave, takšna, ki se reže. Na tržnici vam bodo sadiko solate prodali za 15 oziroma 20 centov, kolikor boste odšteli za sadiko ljubljanske ledenke, ki jo lahko v šopku po 12 sadik kupite tudi za 2 evra. Seveda se v tem primeru lahko zgodi, da domov prinesete kakšno sadiko več, problem je, če je kakšna manj, saj smo na vrtu natančno predvideli potrebo po sadikah in ni vrtnarja, ki bi si želel imeti luknje na gredicah.

Cena sadik cvetače, zelja, kolerabe in pora je na tržnici podobna ceni sadike solate, ki se giblje od 20 vse do 50 centov za večje, močnejše sadike. Prav tako boste pol evra morali odšteti za sadiko jajčevca, volovsko srce in češnjevec. Tudi na ljubljanski tržnici je zelo priljubljena beseda »bio«, zato nekateri trgovci to na veliko oznanjajo. Zanimivo je, da sadika, označena kot bio, ni bistveno dražja od drugih. Tako boste za biološko pridelano sadiko kumare denimo odšteli en evro.