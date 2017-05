Gigantski načrt novogradenj sta marca skupaj napovedala ruski predsednik Vladimir Putin in moskovski župan Sergej Sobjanin. Z novimi 25-nadstropnimi stolpnicami, vrednimi okoli 50 milijard evrov, hočeta Moskvi dati lepši videz in izboljšati življenje ljudi, vsaj tako pravita. Sobjanin poudarja, da so stari petnadstropni stanovanjski bloki »neudobni in večinoma razpadajoči«, njihova obnova pa bi jim samo za desetletje podaljšala življenje. Podobno meni Putin: »Naš namen je, da izboljšamo stanovanjske razmere ljudi, katerih stanovanjski bloki so pred tem, da se porušijo.«

Za množenje kapitala in ne za ljudi Odločilno glasovanje bo 15. junija. Če dve tretjini stanovalcev ne bosta nasprotovali rušenju, potem se bodo vsi izselili. Kdor ne bo hotel oditi, ga bodo v to prisilili. Župan Sobjanin obljublja, da bodo vsi dobili brezplačna stanovanja, ki bodo vsaj tako velika kot njihova sedanja, predvidena za rušenje. Obsegala pa naj bi tretjino novih stolpnic. Vsi stanovalci ne verjamejo, da jim bo oblast, ki brez javne razprave vsiljuje svoj projekt, res naredila tako veliko uslugo. Sobjanin je že večkrat dokazal, da si precej po svoje razlaga lastninsko pravico. V nedeljo je tako proti napovedani obnovi Moskve demonstriralo okoli 20.000 ljudi. Opozicija, ki je proti Putinu, trdi, da prenovitev Moskve koristi predvsem gradbenim podjetjem. Nove soseske stolpnic naj bi bile veliko manj zelene, z manj otroških igrišč in bolj brezosebne kot stare, ki so bile zlasti v času Nikite Hruščova zgrajene za ljudi in ne za množenje kapitala. Večina sedanjih prebivalcev hruščovk, kot imenujejo te stare stanovanjske bloke, jih želi vendarle zapustiti, saj so precej načete. Zvočno in toplotno so slabo izolirane, zlasti v času gospodarske krize v 90. letih so bloke slabo vzdrževali. Že prejšnji moskovski župan Jurij Lužkov je dal podreti več kot tisoč hruščovk.

Hruščovke in konec stalinizma Hruščovke predstavljajo pomemben del zgodovine nekdanje Sovjetske zveze. Leta 1954, leto po Stalinovi smrti, je Nikita Hruščov, ki se je tedaj še bojeval za oblast, sprejel največji načrt urbanizacije, ki ga pozna sovjetsko obdobje. Bil je proti »buržoaznim« individualnim hišam in za velikanske stanovanjske bloke, ki so poceni in zato brez dvigal. V rekordnem času so nastali prvi petnadstropni bloki: plošče iz armiranega betona so izdelali v tovarnah in jih potem samo sestavili na gradbiščih. Gradnja hruščovk je bila odgovor na hitrorastoče prebivalstvo po vojni, Hruščov pa je tudi hotel dati vsaki družini stanovanje. Pred tem je partijska elita živela v prostornih stanovanjih, polovica od pet milijonov Moskovčanov pa v skupnih stanovanjih (tako imenovanih komunalkah) ali v barakah, ki so jih na hitro zgradili po vojni. Poleg tega je bilo treba dati stanovanja na stotisoče taboriščnikom iz gulagov, ki so jih v letih po Stalinovi smrti ukinjali. Z novimi stanovanji je Hruščov izboljšal odnose med državo in državljani, ki niso več delali v strahu za lastno življenje, ampak zato, da bi imeli stanovanje. Tudi zunanjost in okolica blokov Hruščova sta bili prijetnejši od zunanjosti in okolice Stalinovih blokov, ki jih je veliko manj.