Raziskovalci, ki preiskujejo vpliv kraterja na izumrtje dinozavrov, so preiskovali skale iz Mehiškega zaliva, na katere je pred 66 milijoni let padel asteroid. Ugotovili so, da so bile posledice hujše, kot če bi asteroid padel na katerikoli drugi del Zemlje. V dokumentarcu na BBC poročajo, da se je z udarcem na mesto, ki ga prekriva plitvo morje, v ozračje sprostilo veliko žvepla, zaradi česar se je po takojšnjem ognjenem viharju, ki ga je povzročil udarec asteroida, razširila globalna zima. Če se bi trčenje zgodilo v Atlantiku ali Pacifiku, se ne bi uplinilo toliko skal, kot v plitvem morju, kjer je asteroid pristal.

Če bi se to zgodilo le nekaj sekund kasneje, bi bile posledice povsem drugačne, saj bi zaradi vrtenja Zemlje asteroid tako zadel globok ocean, zatrjujejo strokovnjaki v dokumentarcu.

Oblak bi bil torej manj gost, kar bi sončnim žarkom omogočilo, da dosežejo zemeljsko površino in jo ogrevajo. Kot je za BBC povedal biolog in raziskovalec Ben Garrod, soavtor raziskave Dan, ko so umrli dinozavri (ang. The day the dinosaurs died, op. p.) je ironično predvsem dejstvo, da izumrtja dinozavrov ni povzročila velikost asteroida ali moč njegovega udarca.

Dinozavri v globalni zimi niso imeli možnosti preživetja

V mrazu in temi, ki sta sledili udarcu asteroida, je hitro zmanjkalo hrane, zaradi česar so bile možnosti preživetja dinozavrov majhne. Delci žvepla so zaustavljali sončne žarke, ohladili ozračje in omejili rast rastlin. To je naposled privedlo do izumrtja dinozavrov, ki so živeli na Zemlji 150 milijonov let. Dinozavri naj bi, kot so ugotovili raziskovalci, izumrli hitro, torej v nekaj tednih ali mesecih.

Raziskovalka Alice Roberts, je obiskala Patagonijo in New Jersey, kjer je ohranjenih približno 25 tisoč fosilnih ostankov bitij, ki so bila žrtve posledic udarca asteroida. Pravi, da z izumrtjem dinozavrov na Zemlji več ni bilo tekmecev, hkrati pa je bil planet poln priložnosti. Le pol milijona let po izumrtju dinozavrov je bila Zemlja namreč polna sesalcev različnih velikosti in oblik.