Njihova telesa so po vsakokratni sezoni tako rekoč uničena. Še preden se torej lahko igralci lige NHL po koncu sezone znova spravijo k novim težkim treningom, je izrednega pomena odpočiti utrujeno telo. »Predstavljajte si štiri tedne akupunkture, obiskovanja savne in vročih kopeli. Poleg tega so na sporedu še joga, pilates in meditacija,« v članku na spletni strani The Hockey News razlaga Ronnie Shuker. Toda seveda ne govorimo o dopustu na peščeni plaži, z obilo sonca in koktajlov, temveč procesu, katerega namen je karseda hitra regeneracija in vrnitev h kondicijskim treningom.

»Igralec, ki odigra povprečno število minut in ob tem ne igra končnice, ravno tako na začetku poletja k nam pride potolčen, podhranjen in neprespan,« razlaga kondicijski trener Matt Nichol, ki skrbi za pripravljenost igralcev, kot so Tyler Seguin, Wayne Simmonds in Mike Cammalleri. V uvodnem delu poletja je najbolj pomembno poskrbeti za splošno zdravje. Prvi tedni so bolj podobni terapiji kot treningom.

Ben Prentiss: Dlje kot igrajo, slabše je Huje jo odnesejo igralci klubov uvrščenih v končnico: »Predpriprave za igralce, ki izpadejo v poznejših fazah končnice, je, kot da bi treniral na polno, zatem ko si pretekel maraton. Ironija končnice je, da se najboljši hokej igra, ko so igralci pripravljeni najslabše. Hokejiste treniram že 16 let in ni se že zgodilo, da bi k meni prišel nekdo, ki bi rekel – pripravljen sem 100-odstotno, ni problema. Dlje kot igrajo, slabše je,« izpostavlja Ben Prentiss, h kateremu po sezoni pride soigralec Anžeta Kopitarja, vratar Jonathan Quick, pa recimo Max Pacioretty in James van Riemsdyk. Ob vsem tem je potrebno upoštevati tudi starost, ki ima močan vpliv na to, koliko si pravzaprav lahko naloži posameznik. Tyler Seguin iz ekipe Dallas Stars je v svojih prvih treh sezonah odigral 274 tekem, ampak pri rosnih dvajsetih je to šlo. Nichol opozarja, da bi to kakšnega veterana, starega nad 30 let, povsem uničilo.