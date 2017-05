Sprejeti varčevalni ukrepi bodo začeli veljati šele leta 2019 in 2020, a Grki so svoje mnenje o nadaljnjem zategovanju pasu povedali že v včeraj in danes na ulicah. Množična stavka je ohromila promet, delo bolnišnic, šol, sodišč in drugih ustanov ter podjetij. Številni so jezni na levičarsko vlado premierja Aleksisa Ciprasa, ki je ob prihodu na oblast leta 2015 obljubljal, da se bo uprl zahtevam kreditojemalcev, »pa nas je potegnil za nos,« kot je dejal 71-letni Atenčan Nikos Moustakas. Stavka je bila večinoma mirna, nekaj spopadov med zamaskiranimi osebami in policijo pa je bilo blizu parlamenta, kot kaže fotografija, na kateri se je moški na policista spravil s kladivom.