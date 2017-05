Čas na peščenih teniških igriščih se je zavrtel v preteklost. Rafael Nadal je namreč vnovič nepremagljiv, dobil je že 15 zaporednih dvobojev na pesku in je še neporažen. Španski kralj peščenih igrišč je minuli konec tedna osvojil turnir v Madridu, kjer ima največ teniških privržencev. V tej sezoni je zmagal še v Monte Carlu in Barceloni. Do konca peščene sezone si želi dobiti še dvanajst dvobojev; pet ta teden v Rimu in sedem na drugem turnirju največje četverice v Parizu.

Nadal ima po četrti zmagi v Madridu razlog za zadovoljstvo. Na zmagoviti poti je po sedmih zaporednih porazih in petnajstih izgubljenih nizih premagal Novaka Đokovića. Glede na prikazano igro v tej sezoni rezultat ni bil presenetljiv, saj je bil Španec razred boljši od Srba. Edini igralec, ki je ogrozil Nadalovo prevlado, je bil Fabio Fognini. Pa še to bolj zaradi dejstva, ker se je Nadal z Italijanom pomeril na svojem prvem dvoboju v Madridu, ko se igralci še navajajo na razmere. Te so v španski prestolnici zaradi visoke nadmorske višine še posebno specifične.

Še dva posameznika gre izpostaviti v moški konkurenci. Prvi je Dominic Thiem, drugi pa Borna Čorić. Avstrijec se je na turnirjih serije masters prvič uvrstil v veliki finale, v katerem je bil dostojen tekmec Nadalu. Hrvat pa se je uvrstil v četrtfinale, potem ko je premagal tudi prvega igralca sveta Andyja Murrayja. Dobro je v Madridu igral tudi Grigor Dimitrov, ki je imel proti Thimu v četrtfinalu pet zaključnih žogic.

Pri ženskah na peščeni podlagi ni izrazite favoritke. Naslov v Madridu je sicer ubranila Simona Halep, ki bo gotovo ena od favoritk za najvišje mesto na Roland Garrosu. Nemka Angelique Kerber kot najvišje postavljena igralka ne vliva posebnega strahospoštovanja. Ta teden se bodo najboljši svetovni igralci in igralke merili v Rimu. V večnem mestu gotovo ne bo ponovitve moškega finala iz Madrida, saj se bosta Thiem in Nadal lahko pomerila že v petkovem četrtfinalu, če bosta pred tem oba premagala po dva tekmeca. Pri ženskah bosta prvi nosilki Angelique Kerber in Karolina Pliskova.

Na najnovejši svetovni lestvici ni velikih sprememb. Nadal se je povzpel na četrto mesto, na katerem je prehitel Rogerja Federerja, ki se, zanimivo, na Roland Garros pripravlja na trdi podlagi v Dubaju. Najvišje uvrščeni slovenski igralec ostaja Blaž Kavčič, ki je nazadoval na 118. mesto, pri ženskah pa je Dalila Jakupović nazadovala na 130. mesto. Prvi igralec sveta ostaja Andy Murray, medtem ko je Angelique Kerber na najvišjem mestu zamenjala nosečo Sereno Williams.