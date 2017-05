Tekma s Francijo je bila za Slovence pomembna zgolj za popravljanje slabega vtisa v dosedanjem delu prvenstva. Slovenija je namreč po šestih porazih na prav toliko tekmah že pred zadnjim krogom izpadla iz elitne konkurence. Zadnji obračun v Parizu proti domačinom so slovenski hokejisti začeli precej bolje kot večino dvobojev na prvenstvu, ko so praviloma že v uvodnih minutah začeli prejemati zadetke. Razmerje moči v uvodni tretjini je bilo izenačeno, bližje zadetku pa so bili Slovenci, a je kazenski strel po spotikanju Jonathana Janila v 17. minuti zastreljal Aleš Mušič.

Izenačen je bil tudi uvod v drugo tretjino. Slovenskim hokejistom so se ponudile številne priložnosti za gol, a jih niso znali izkoristiti. Kazen je sledila v 29. minuti. Po dvominutni izključitvi Jurija Repeta so Francozi potrebovali le 15 sekund za zadetek, med strelce pa se je vpisal Antoine Roussel. Manj kot tri minute pozneje so gostitelji šampionata vodili že z dvema goloma razlike, vodstvo pa je z natančnim in neubranljivim strelom povišal branilec Yohann Auvitu. Do konca tretjine, v kateri so kljub izenačenemu razmerju v strelih (10:10) precej več želje po zmagi pokazali Francozi, do spremembe izida ni več prišlo.

Zadnja tretjina Slovencev na svetovnem prvenstvu se ni začela obetavno. Že na začetku si je izključitev prislužil Ken Ograjenšek, malo za tem pa mu je na klop za kaznovane sledil še Sabahudin Kovačević. Vse bolj razigrani galski petelini so številčno premoč na ledeni ploskvi izkoristili in povišali na 3:0. Še drugič na tekmi je Matijo Pintariča premagal Roussel, ki je pred slovenskimi vrati po strelu Auvitua plošček preusmeril v mrežo. Da ni ostalo pri visokem vodstvu gostiteljev je le 24 sekund kasneje poskrbel Jan Muršak, ki je pobegnil nasprotnikovi obrambi in znižal na 1:3. Dobri dve minuti pred koncem so imeli risi igralca več na ledu iz vrat pa je odšel Pintarič. Kljub številčni premoči so izbranci selektorja Nika Zupančiča v napadu napravili napako, do ploščka pa je pridrsal Rousell, ki je plošček poslal v prazen slovenski gol za končno zmago svoje ekipe s 4:1.