Kitajski predsednik Xi Jinping in njegovi kolegi iz 29 držav so ob koncu dvodnevnega foruma z nekoliko nerodno kratico BARF (Belt and Road Forum), ki v angleščini pomeni »kozlanje«, s skupno deklaracijo izrazili privrženost odprtim gospodarstvom s svobodno trgovino, na čelo katere se zdaj postavlja Kitajska. Strinjali so se, da bodo v okviru Svetovne trgovinske organizacije promovirali reguliran nediskriminatoren trgovinski sistem, ter poudarili pomen širjenja trgovine in naložb na pravičnih temeljih. »Naše upanje je, da z razvojem (gospodarskega) pasu in (svilne) poti sprostimo nove gospodarske moči za globalno rast, zgradimo nove platforme svetovnega razvoja in uravnotežimo ekonomsko globalizacijo tako, da se bo človeštvo približalo družbi skupne usode,« je v sklepnem govoru na forumu, ki se ga je udeležilo okoli 1500 predstavnikov z vsega sveta, dejal Xi in s tem postavil jasno nasprotje razumevanju globalnih odnosov novega stanovalca Bele hiše Donalda Trumpa pod motom »America First«.

EU zahteva preglednost

Xi je že v nedeljo napovedal 124 milijard dolarjev naložb v novo svilno pot, ki bo povezala Azijo, Afriko in Evropo s sodobno infrastrukturo in z njo povezano okrepljeno trgovino. Prav ti načrti niso povsem po volji evropskih voditeljev, ki se foruma z izjemo premierjev Grčije, Španije, Madžarske, Poljske in Srbije ter češkega in švicarskega predsednika niso udeležili. Posplošeno prepričanje Zahoda je namreč, da Kitajska s svojo pobudo želi krepiti svoj globalni vpliv brez prave preglednosti, pri čemer se opira na svoje državno vodene gospodarske družbe in proizvodne presežke, s katerimi preplavlja druge trge in ustvarja trgovinske presežke. Na to je še posebej opozarjala Nemčija, ki jo je na forumu zastopala ministrica za gospodarstvo Brigitte Zypries. Podpredsednik evropske komisije Jyrki Katainen pa je že vnaprej poročevalcem v Pekingu napovedal, da članice EU ne bodo podpisnice skupne izjave, čeprav temu ni pripisoval večjega pomena. Povedal je, da evropska komisija navkljub mandatu in sposobnosti pogajanja o trgovinskih vprašanjih v imenu članic ni imela priložnosti sodelovati pri oblikovanju omenjene izjave, a hkrati poudaril, da je to brezpredmetno. »Tukajšnji dogodek v organizaciji kitajskih oblasti ter skupno razumevanje, kaj naj bi se storilo in se mora storiti, je izredno pozitivno,« je dejal v svoji oceni foruma.

Opazno je na njem manjkala Indija, ki svoje delegacije v Peking ni poslala zaradi nasprotovanja kitajskim načrtom, da s 57 milijardami dolarjev financirajo gradnjo trgovinskega koridorja skozi Pakistan in pri tem tudi skozi za državi sporno območje Kašmir. Indijsko zunanje ministrstvo je zavrnitev sodelovanja utemeljilo tudi s skrbmi glede pričakovanega zadolževanja držav na novi svilni poti pri gradnji infrastrukturnih objektov, ki bo po mnenju Delhija zanje nevzdržno.

Xi je v zaključnem govoru poudaril, da pobuda (gospodarskega) pasu in (svilne) poti ostaja odprta za vse, ter dodal, da se v »svetu rastoče soodvisnosti in izzivov nobena država ne more sama lotiti izzivov ali rešiti njegovih problemov«. Že v uvodnem pozdravu v nedeljo pa je udeležencem dejal, da je »duh svilne poti postal velika dediščina civilizacije«, zdaj pa naj bi postala »pot miru in napredka« ob spoštovanju suverenosti vsake države na njej.