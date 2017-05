Ameriška administracija in zveza Nato se bosta v prihodnjih tednih odločili, kako močno nameravata povečati število vojakov v Afganistanu, kjer tamkajšnja vojska ne zmore sama nadzorovati ozemlja in preprečiti vse številnejših napadov talibanov. Najdaljša vojna v zgodovini Američanov, prav tako pa severnoatlantskega zavezništva, bo trajala še nekoliko dlje. Ameriški predsednik Donald Trump naj bi odločitev o okrepitvi ameriške vojaške prisotnosti pod Hindukušem sprejel še pred Natovim vrhom konec meseca.

Trump bo spremenil strategijo

Pričakuje se, da bo Trump spremenil sedanjo ameriško politiko v Afganistanu, ki jo je v svojem drugem mandatu določil takratni predsednik Barack Obama. Potem ko sta vojni v Afganistanu in Iraku zaradi naraščajočih žrtev med vojaki postajali pri Američanih vse bolj nepriljubljeni, je Obama postopno zmanjšal število vojakov v Afganistanu. Leta 2015 so se končale skoraj vse ameriške bojne operacije. Tam je le še 8400 vojakov ZDA, ki s 4500 vojaki drugih članic Nata skrbijo zgolj za urjenje in pomoč afganistanski vojski. Ameriške posebne enote posegajo v boje v zelo omejenem obsegu, medtem ko vojaki Natove operacije Odločna podpora v teh bojih ne sodelujejo.

Stabilizacija Afganistana sicer ni med prednostnimi nalogami Trumpove administracije; to so boj proti Islamski državi, Irak, Sirija in krepitev prisotnosti v jugovzhodni Aziji. Če bi šlo po željah Trumpovih svetovalcev, bi ameriško vpletenost v Afganistanu sicer korenito spremenili, a kljub temu se dežela pod Hindukušem na lestvici prednostnih nalog Washingtona ne bi povzpela. Po novi doktrini, ki so jo pripravili njegovi obrambni in zunanjepolitični svetovalci, bi sledili že leto dni trajajočim pozivom poveljujočega generala ameriške vojske v Afganistanu Johna Nicholsona. Ta je zahteval več tisoč novih vojakov, da bi z njimi preprečili napredovanje talibanov, ki zdaj obvladujejo okoli 40 odstotkov afganistanskega ozemlja. V Beli hiši razmišljajo o nadaljnji okrepitvi z med 3000 in 5000 vojaki. Ti bi nadaljevali urjenje afganistanske vojske, hkrati pa bi ameriške sile pridobile širša pooblastila, kdaj smejo vstopiti v bojne operacije. Zdaj večinoma izvajajo le omejene napade na cilje Islamske države v Afganistanu in občasno zagotovijo zračno podporo afganistanski vojski pri njenih operacijah proti talibanom.