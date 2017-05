Vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je včeraj namesto novega generala gardi Slovenske vojske izročil le priložnostno državno odlikovanje za zasluge. Za glavni vojaški pasulj pa je poskrbelo Gorenje in ne kuharji iz logističnega polka, ki so to počeli vsa leta doslej. Zato se je takoj razširilo, da naša vojska zdaj še pasulja ne zna več skuhati.

Na generalštabu pravijo, da je krovni krivec za nastalo situacijo zakon oziroma z evropskimi akti in nacionalnimi predpisi opredeljena živilska zakonodaja. Ta je namenjena temu, da zagotavlja visoko raven kvalitete živil in izniči tveganje nevarnosti na človekovo zdravje. Tiskovni predstavnik Slovenske vojske Simon Korez je k temu dodal, da v dveh urah – ki jih za skrajni čas med pripravo in postrežbo obroka določa HACCP – iz mariborske vojašnice do slovenjgraškega letališča pripadniki logističnega polka niso zmogli pripeljati hrane. Poleg tega je Korez še dejal, da so v celjski vojašnici poskrbeli za dopoldansko prehranjevanje vojakov, zaradi česar niso zmogli skrbeti še za glavnino prehrambne ponudbe – tiste po Pahorjevem govoru oziroma po slovesnosti.

»Če praznujemo, praznujemo vsi, in tudi tisti, ki so po navadi kuhali, bodo letos lahko praznovali«, je dogodek opravičeval Korez in pomenljivo pripomnil, da je osebje Gorenja za hrano poskrbelo bistveno ceneje, kot bi davkoplačevalce stala vojska, če bi (si) kuhala sama. Koliko bo SV za to plačala Gorenju, Korez ni povedal, je pa na naše vprašanje, ali je Gorenjevo menzo pomagala urediti domačinka iz tistih krajev, obrambna ministrica Andreja Katič, odgovoril: »Ne, pri tem ministrica nima nič«.