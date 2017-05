Kot so za STA povedali okoliški prebivalci, je bilo pred 21. uro slišati pok. Zrak smrdi po zažgani plastiki, od daleč je videti gost črn dim, ki se vije visoko v zrak. Kot je razvidno iz posnetkov na družbenih omrežjih, gre za obsežen požar. Industrijski obrat, v katerem je zagorelo, je sicer lociran v bližini novih vrhniških stanovanjskih sosesk blizu avtoceste.

Kot je za STA povedal poveljnik Civilne zaščite Vrhnika Viktor Razdrh, so aktivirali celoten štab civilne zaščite in vse gasilske enote. Aktivirane pa so bile tudi sosednje gasilske zveze, vključno z ljubljanskimi. Razdrh kljub temu pravi, da je celotna zadeva zaenkrat pod nadzorom. Tudi okoliška podjetja za zdaj niso ogrožena. Evakuirali pa so prebivalce dveh najbližjih hiš. S Policijske uprave Ljubljana so medtem sporočili, da požar še ni lokaliziran, zato poteka dodatna evakuacija hiš iz neposredne bližine požara. Poleg tega bližnje prebivalce pozivajo, naj ne hodijo v bližino požara in naj zaradi gostega dima ne odpirajo oken.