Dvaindevetdesetletna Mary Lacva je svojim dvanajstim vnukom ves čas njihovega študija vsakemu posebej vsak teden poslala 20 dolarjev in na roko napisano kratko sporočilce. Ta teden bo diplomiral še njen zadnji vnuk in njena misija bo končana. Kot je pojasnila, so nekateri vnuki varčevali, drugi so denar takoj zapravili. Vsi pa so shranili njena na roko napisana kratka sporočila, ki so prispela skupaj z denarjem.

Še nauk te zgodbe: za slovenske študente bi bilo vsekakor dobrodošlo vedeti, kaj za vraga je babica vnukom napisala na te listke, da je učinkovalo tako, da so vsi po vrsti diplomirali. Odkritje tega recepta bi bilo gotovo ena večjih najdb v zgodovini.

N. N.