Zakon o kibernetski varnosti bo lahko spisan že prihodnji mesec

Nekdanji prvi mož Slovenske vojske generalmajor Dobran Božič, ki je pred tremi meseci slekel vojaško suknjo in stopil v čevlje prvega moža novoustanovljenega vladnega urada za varovanje tajnih podatkov, meni, da bo vlada zaradi kibernetskega napada pohitela s pisanjem zakona o kibernetski varnosti, ki naj bi bil nared do julija. »Podobno, kot smo nekoč trepetali pred morebitno nuklearno vojno, lahko danes pred kibernetsko. Obema je skupno to, da sta lahko za človeštvo pogubni,« pravi Božič in opozarja, da se moramo pred hekerji v prvi vrsti posamezniki zaščititi sami.