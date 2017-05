Konkurenca za nogometaša 33. kroga slovenske nogometne lige po izboru Dnevnika je bila ostra, saj so se številni igralci odlikovali z odličnimi predstavami. Dejan Žigon (Gorica), najboljši igralec 32. kroga, je zabil atraktiven gol s peto. Marko Zalokar (Krško) je na gostovanju Celju ubranil enajstmetrovko, po kateri so Posavci naredili popoln preobrat do zmage. Blaž Kramar in Vedran Mesec (oba Aluminij) sta s podajami in goli osmešila obrambo državnega prvaka Maribora. Najbolj je navdušil vezist Olimpije Danijel Miškić. 23-letni Zagrebčan je vodil igro Olimpije v lokalnem derbiju proti Domžalam, ob izteku prvega polčasa pa dosegel še izjemno atraktiven gol iz prostega strela, kar je bil odločilni trenutek, da so Ljubljančani osvojili tri točke.

Pri Miškiću se že s tribune vidi, da je zrasel v priznani šoli zagrebškega Dinama, katerega član je bil kar osem let. Nekdanjega mladinca Dinama odlikujejo izjemen pregled nad igro, natančne podaje in silovit strel. Ima sloves nepredvidljivega in zelo čvrstega nogometaša, s katerim imajo nasprotnikovi branilci ogromno težav. Čeprav je bil član vseh mlajših reprezentančnih selekcij Hrvaške, za katere je zbral kar 33 uradnih nastopov, je v prvi ligi v članski konkurenci odigral le 20 minut. Zaradi velike želje po dokazovanju je januarja leta 2014 prekinil pogodbo z Dinamom in se preselil v Celje, kjer je ostal dve leti in pol. Skupaj z Blažem Vrhovcem je sestavljal enega najboljših parov defenzivnih vezistov v slovenski ligi. Vrhovec se je lani poleti preselil v Maribor, Miškić pa potem, ko je odigral še dve tekmi za Celje v sezoni 2015/16, julija v Olimpijo.

Kaj pomeni Miškić za Olimpijo, so razkrile zadnje tekme. Če se na začetku spomladanskega dela ne bi poškodoval, Ljubljančani verjetno ne bi zapadli v tako hudo krizo igre, rezultatov in odnosov v slačilnici. Potem ko je odigral prvo tekmo pomladi na derbiju v Mariboru, se je poškodoval, za nameček pa še zbolel, zato je bil z igrišč odsoten kar dva meseca. Znova se je vrnil za zadnji derbi z Mariborom, na zadnjih dveh tekmah pa se je vpisal tudi med strelce. Olimpija je znova boljša, ker je Miškić na igrišču pripravljen prevzeti odgovornost in za seboj povleči soigralce, čeprav ima še vedno poškodovan gleženj in stiska zobe.