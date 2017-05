Sliši se logično, še zlasti, če to izreče človek, ki je na področju teoretične fizike in kozmologije poskrbel za nekaj revolucionarnih odkritij, četudi so mu pred več kot petdesetimi leti zaradi posebne oblike skleroze napovedali le še dve leti življenja. Živi, četudi skoraj povsem paraliziran, in dela še danes. A seveda ves ta uvod in nato podatek o sedemletnih naporih harvardskih znanstvenikov, da bi iznašli tak »prehranski dodatek« za možgane, peljeta k znanemu cilju: nekaj nam prodajajo. Tokrat čudežno pilulo, ki »poveča inteligenčni kvocient, spomin in osredotočenost za sto odstotkov«. Noro. Nič več se ne bomo čudili izjemnim ljudem, kot je Hawking, saj so iznašli kroglice, ki nas bodo brez muk naredile pametne. (Nič pa ne rečejo o tem, da če ni kaj dosti za povečati, potem tudi tistih sto odstotkov ne bo ne vem kakšen napredek.)