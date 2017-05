Celovita prenova novomeške tržnice, ki sodi v okvir prenove in oživljanja mestnega jedra, je že dolga leta med prioritetnimi projekti občine. Pa vendar se, kot napoveduje župan Gregor Macedoni, še nekaj let ne bo začela. »Trenutno čakamo na pravnomočnost gradbenega dovoljenja,« pravi. Občina se je zato odločila, da izvede nekaj manjših posegov najprej na odprtem, zdaj pa tudi na pokritem delu tržnice. Skupna vrednost del je nekaj več kot 80.000 evrov.

Včeraj so tako delavci med drugim sneli dotrajano azbestno kritino, streho naj bi prekrili do četrtka. V prihodnjih dneh naj bi zamenjali še električno napeljavo in uredili razsvetljavo, sanirali oporne zidove in tlake, kioske pa polepšali z lesenim opažem. Vsa dela naj bi bila zaključena do sredine junija, medtem pa naj bi tržnica normalno delovala ob že ustaljenih tržnih dnevih, to je ponedeljkih in petkih. Zaradi menjave strešne kritine je tako izpadel le včerajšnji tržni dan.

Tržnica naj bi tako po obnovi, kot pravi Macedoni, postala prijaznejša do kupcev in prodajalcev. Ob tem pa ostaja grenak priokus, da pri prenovi odprtega dela, ki je potekala v začetku aprila, ni bilo vse v skladu s predpisi. Tako trdijo v novomeški enoti zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki so na inšpektorat za kulturo in medije 3. maja poslali prijavo, v kateri so zapisali, da je bil poseg na območju Florjanovega trga oziroma odprtega dela tržnice v nasprotju s kulturnovarstvenimi pogoji, poleg tega investitor, torej občina, za vzdrževalna dela ni pridobil kulturnovarstvenega soglasja.